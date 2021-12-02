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Хуснуллин заявил о возможном продлении трассы М-12 до Монголии

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Трассу М-12 из Москвы в Казань могут продлить до Новосибирска и Монголии, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления этой дороги (трасса М-12) до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай. То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай, через Монголию и это в планах наших есть», — сказал он в ходе сессии на Втором Евразийском Конгрессе в Москве.

8 июля президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос продления трассы М-12 из Москвы в Казань до Тюмени и Челябинска, сообщал ТАСС. В апреле этого года глава государства поручил продлить эту трассу до Екатеринбурга. Строительство этого участка должно быть закончено до 2024 г.

По словам Хуснуллина, М-12 до Тюмени и Челябинска могут построить к 2024 г. Стоимость работ составит порядка 200-250 млрд руб. При этом до этого Хуснуллин заявлял, что при строительстве трассы Москва — Казань — Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных