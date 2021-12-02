Хуснуллин заявил о возможном продлении трассы М-12 до Монголии

«Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления этой дороги (трасса М-12) до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай. То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай, через Монголию и это в планах наших есть», — сказал он в ходе сессии на Втором Евразийском Конгрессе в Москве.