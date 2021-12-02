Хуснуллин заявил о возможном продлении трассы М-12 до Монголии
Трассу М-12 из Москвы в Казань могут продлить до Новосибирска и Монголии, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
«Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления этой дороги (трасса М-12) до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай. То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай, через Монголию и это в планах наших есть», — сказал он в ходе сессии на Втором Евразийском Конгрессе в Москве.
8 июля президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос продления трассы М-12 из Москвы в Казань до Тюмени и Челябинска, сообщал ТАСС. В апреле этого года глава государства поручил продлить эту трассу до Екатеринбурга. Строительство этого участка должно быть закончено до 2024 г.
По словам Хуснуллина, М-12 до Тюмени и Челябинска могут построить к 2024 г. Стоимость работ составит порядка 200-250 млрд руб. При этом до этого Хуснуллин заявлял, что при строительстве трассы Москва — Казань — Екатеринбург возникают сложности из-за повышения цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы.