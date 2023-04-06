ВТБ: почти каждый десятый новый автомобиль в РФ продается по параллельному импорту

Ранее в марте Минпромторг расширил список автомобилей для ввоза по параллельному импорту. В список оказались включены модели Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia. С мая 2022 г. в списке уже было 50 других автомобильных марок. В их числе Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Tesla, ISUZU и др.