ВТБ: почти каждый десятый новый автомобиль в РФ продается по параллельному импорту
Более 8% новых автомобилей, проданных в России за февраль, были ввезены в страну по схеме параллельного импорта, следует из результатов исследования ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ.
«В феврале около 4600 реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта (на 16% выше январских значений). В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%», – сообщила пресс-служба ВТБ.
Как выяснили аналитики, свыше 80% продаж ввезенных по параллельному импорту авто приходятся на японские и немецкие бренды, самые популярные из них – Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В пятерку лидеров по продажам вошли Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser300, Mitsubishi Montero Sport, BMW X5 и ToyotaRAV4.
По оценке вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого, за прошедший год автомобильная отрасль, испытавшая колоссальное давление из-за ухода крупнейших иностранных производителей, начала уверенно восстанавливаться.
«Дилеры налаживают новые логистические цепочки, расширяют ассортимент марок и моделей, поэтапно наращивают объем параллельного импорта, что позволяет постепенно закрывать отложенный спрос», – сказал он.
Расширение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость. По данным НАПИ, в феврале цены на шесть моделей из топ-10 самых популярных опустились в среднем на 0,6% по сравнению с январем. Остальные четыре в среднем на 3,7%.
После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в Россию без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.
Ранее в марте Минпромторг расширил список автомобилей для ввоза по параллельному импорту. В список оказались включены модели Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia. С мая 2022 г. в списке уже было 50 других автомобильных марок. В их числе Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Tesla, ISUZU и др.