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ВТБ: почти каждый десятый новый автомобиль в РФ продается по параллельному импорту

Ведомости

Более 8% новых автомобилей, проданных в России за февраль, были ввезены в страну по схеме параллельного импорта, следует из результатов исследования ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ.

«В феврале около 4600 реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта (на 16% выше январских значений). В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%», – сообщила пресс-служба ВТБ.

Как выяснили аналитики, свыше 80% продаж ввезенных по параллельному импорту авто приходятся на японские и немецкие бренды, самые популярные из них – Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В пятерку лидеров по продажам вошли Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser300, Mitsubishi Montero Sport, BMW X5 и ToyotaRAV4.

По оценке вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого, за прошедший год автомобильная отрасль, испытавшая колоссальное давление из-за ухода крупнейших иностранных производителей, начала уверенно восстанавливаться.

«Дилеры налаживают новые логистические цепочки, расширяют ассортимент марок и моделей, поэтапно наращивают объем параллельного импорта, что позволяет постепенно закрывать отложенный спрос», – сказал он.

Расширение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость. По данным НАПИ, в феврале цены на шесть моделей из топ-10 самых популярных опустились в среднем на 0,6% по сравнению с январем. Остальные четыре в среднем на 3,7%.

После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в Россию без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.

Ранее в марте Минпромторг расширил список автомобилей для ввоза по параллельному импорту. В список оказались включены модели Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia. С мая 2022 г. в списке уже было 50 других автомобильных марок. В их числе Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Tesla, ISUZU и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных