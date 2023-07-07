Утильсбор на ввозимые в Россию легковые автомобили увеличат в 1,7-3,7 раза

Как пояснили в Минпромторге, речь идет об импортных (как новых, так и б/у) легковушках и LCV, грузовых авто и автобусах, которые юридические и физические лица будут ввозить после 1 августа для последующей перепродажи в России в течение одного года с даты ввоза. На LCV ставка вырастет в 2,5-3,4 раза, на грузовики – в 1,7 раза, на автобусы – в 2,2–4,8 раза, а на электробусы – в 8,7 раза.