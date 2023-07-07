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Утильсбор на ввозимые в Россию легковые автомобили увеличат в 1,7-3,7 раза

Ведомости

Утилизационный сбор на ввозимые в Россию автомобили для дальнейшей перепродажи будет увеличен с 1 августа, сообщила пресс-служба Минпромторга. На легковые авто ставка утильсбора в зависимости от объема двигателя увеличится в 1,7–3,7 раза.

Как пояснили в Минпромторге, речь идет об импортных (как новых, так и б/у) легковушках и LCV, грузовых авто и автобусах, которые юридические и физические лица будут ввозить после 1 августа для последующей перепродажи в России в течение одного года с даты ввоза. На LCV ставка вырастет в 2,5-3,4 раза, на грузовики – в 1,7 раза, на автобусы – в 2,2–4,8 раза, а на электробусы – в 8,7 раза.

Для граждан, которые ввозят авто с объемом двигателя до 3 л для личного пользования, ставка сбора останется на прежнем уровне. Как говорил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу», власти учли сложившуюся практику в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, поэтому решили не распространять на таких физлиц индексацию сбора.

Если же физлицо ввозит в Россию более одного автомобиля за год, то полный размер утильсбора будет уплачиваться начиная со второго авто, отметили в Минпромторге.

«Значительная часть рынка импортируемых автомобилей уходит в "серую зону", и мы не можем игнорировать негативные последствия сложившейся ситуации. Перекупщики, которые ввозят автомобили и перепродают их в России, не обеспечивают конечных потребителей дальнейшим гарантийным и сервисным обслуживанием, необходимыми запчастями и комплектующими. От этого страдают и покупатель, и дилерское сообщество, с которым мы также находимся в постоянном контакте», – объяснял «Интерфаксу» решение о повышении сбора Манутров.

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Утильсбор – разовый платеж за каждую произведенную или ввезенную в страну единицу техники. Выплата позиционируется как экологический сбор, она призвана компенсировать затраты на будущую утилизацию техники.

Сбор действует в России с сентября 2012 г. Изначально он распространялся только на импортеров, но с 2014 г. выплату ввели и для российских автопроизводителей. При этом для отечественных производителей предусмотрены промышленные субсидии, которые компенсируют выплату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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