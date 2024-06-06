«Автостат» назвал топ-10 марок машин по продажам в мае
Лидерами рынка легковых автомобилей в мае стали Lada, Haval и Chery, сообщили в «Автостате» со ссылкой на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).
В топ-10 марок по продажам новых легковых автомобилей попали: российская Lada (продано 40 065 авто), китайские Haval (14 015), Chery (13 020), Geely (10 271), Changan (9978), Omoda (4 788), Exeed (3872), белорусский Belgee (3598), китайские Jetour (3100) и Jaecoo (2292).
«Все марки, попавшие в число лидеров рынка, продемонстрировали в мае положительную динамику. При этом наименьшей она оказывается у Exeed, объем реализации которого увеличился на 27,9%. А сильнее всех на низкой базе снова вырос Changan (в пять раз)», – отметили в «Автостате».
По итогам мая было реализовано 127 178 новых легковых машин, что на 76,2% больше, чем в том же месяце 2023 г. За прошедшие пять месяцев 2024 г. в России было продано 594 917 новых легковых машин – на 86,4% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
3 июня в пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что продажи Lada Vesta в мае установили исторический рекорд. В течение мая было продано 15 009 автомобилей, что является самым высоким результатом в истории этой модели. Продажи модели Granta в мае составили 18 023 автомобиля, за пять месяцев 2024 г. продано 82 219. Это на 1,1% больше результата периода с января по май 2023 г.
По оценкам «Автостата», модели Granta и Vesta оказались на первом и втором местах по продажам в мае – 18 543 и 13 626 соответственно.