«Автостат» назвал топ-10 марок машин по продажам в мае

По итогам мая было реализовано 127 178 новых легковых машин, что на 76,2% больше, чем в том же месяце 2023 г. За прошедшие пять месяцев 2024 г. в России было продано 594 917 новых легковых машин – на 86,4% больше, чем за аналогичный период 2023 г.