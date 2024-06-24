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«Коммерсантъ»: сборка Exeed в Подмосковье начнется в июле

Ведомости

«Автодом» на бывшем заводе Mercedes в подмосковном индустриальном парке «Есипово» планирует в июле запустить серийную сборку автомобилей Exeed (принадлежит концерну Chery). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о проекте контрактной сборки, который предполагает получение «Автодомом» оплаты за каждый собранный автомобиль. По словам собеседника газеты, отгрузки первой партии модели Exeed VX дилерам должны стартовать в августе.

Сборку второй модели могут запустить в феврале 2025 г., пишет издание.

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz Group AG запустил завод в «Есипово» 3 апреля 2019 г. Его мощности были рассчитаны на ежегодный выпуск 25 000–30 000 премиальных автомобилей. В марте 2022 г., после начала российской специальной военной операции на Украине, компания сообщила о приостановке экспорта и производства машин в России до особого распоряжения. В апреле 2023 г. «Автодом» выкупил российские активы Mercedes-Benz, в том числе подмосковный завод. При этом у немецкого автоконцерна есть опцион на обратный выкуп производства в течение шести лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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