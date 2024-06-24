«Коммерсантъ»: сборка Exeed в Подмосковье начнется в июле

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz Group AG запустил завод в «Есипово» 3 апреля 2019 г. Его мощности были рассчитаны на ежегодный выпуск 25 000–30 000 премиальных автомобилей. В марте 2022 г., после начала российской специальной военной операции на Украине, компания сообщила о приостановке экспорта и производства машин в России до особого распоряжения. В апреле 2023 г. «Автодом» выкупил российские активы Mercedes-Benz, в том числе подмосковный завод. При этом у немецкого автоконцерна есть опцион на обратный выкуп производства в течение шести лет.