«Коммерсантъ»: сборка Exeed в Подмосковье начнется в июле
«Автодом» на бывшем заводе Mercedes в подмосковном индустриальном парке «Есипово» планирует в июле запустить серийную сборку автомобилей Exeed (принадлежит концерну Chery). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Речь идет о проекте контрактной сборки, который предполагает получение «Автодомом» оплаты за каждый собранный автомобиль. По словам собеседника газеты, отгрузки первой партии модели Exeed VX дилерам должны стартовать в августе.
Сборку второй модели могут запустить в феврале 2025 г., пишет издание.
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz Group AG запустил завод в «Есипово» 3 апреля 2019 г. Его мощности были рассчитаны на ежегодный выпуск 25 000–30 000 премиальных автомобилей. В марте 2022 г., после начала российской специальной военной операции на Украине, компания сообщила о приостановке экспорта и производства машин в России до особого распоряжения. В апреле 2023 г. «Автодом» выкупил российские активы Mercedes-Benz, в том числе подмосковный завод. При этом у немецкого автоконцерна есть опцион на обратный выкуп производства в течение шести лет.