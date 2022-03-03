Mercedes-Benz приостановит сборку и поставки автомобилей в Россию
Mercedes-Benz (входит в немецкий автоконцерн Daimler AG) временно приостанавливает производство автомобилей в России и их поставки в страну. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте компании.
Отмечается, что решение будет действовать «до дальнейшего уведомления». Также будет отменена неделя моды Mercedes Benz Fashion Week Russia, которая должна была пройти в Москве с 16 по 20 марта, пишет Vogue Business.
На этой неделе стало известно, что Mercedes-Benz изучает возможность продажи своей 15%-ной доли в «Камазе». Сотрудничество с российской компанией также приостановил производитель грузовиков Daimler Truck. Компания не будет производить грузовики в Набережных Челнах и поставлять комплектующие в Россию в рамках СП Daimler Kamaz Rus.
О прекращении работы или поставок автомобилей и запчастей в РФ из-за военной операции на Украине объявил ряд других автопроизводителей, включая General Motors, Audi, Ford, Volvo, Renault, Volkswagen, Porshe, Jaguar Land Rover, Citroen, Hyundai, Toyota, Honda, Mazda, Geely и Chery. Один из крупнейших автопроизводителей мира Stellantis рассматривает перенос своего завода из России.