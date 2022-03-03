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Mercedes-Benz приостановит сборку и поставки автомобилей в Россию

Ведомости

Mercedes-Benz (входит в немецкий автоконцерн Daimler AG) временно приостанавливает производство автомобилей в России и их поставки в страну. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте компании.

Отмечается, что решение будет действовать «до дальнейшего уведомления». Также будет отменена неделя моды Mercedes Benz Fashion Week Russia, которая должна была пройти в Москве с 16 по 20 марта, пишет Vogue Business.

На этой неделе стало известно, что Mercedes-Benz изучает возможность продажи своей 15%-ной доли в «Камазе». Сотрудничество с российской компанией также приостановил производитель грузовиков Daimler Truck. Компания не будет производить грузовики в Набережных Челнах и поставлять комплектующие в Россию в рамках СП Daimler Kamaz Rus.

О прекращении работы или поставок автомобилей и запчастей в РФ из-за военной операции на Украине объявил ряд других автопроизводителей, включая General Motors, Audi, Ford, Volvo, Renault, Volkswagen, Porshe, Jaguar Land Rover, Citroen, Hyundai, Toyota, Honda, Mazda, Geely и Chery. Один из крупнейших автопроизводителей мира Stellantis рассматривает перенос своего завода из России.

Ранее по теме: Импортеры начали отказываться от поставок машин в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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