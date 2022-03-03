Mercedes-Benz приостановит сборку и поставки автомобилей в Россию

На этой неделе стало известно, что Mercedes-Benz изучает возможность продажи своей 15%-ной доли в «Камазе». Сотрудничество с российской компанией также приостановил производитель грузовиков Daimler Truck. Компания не будет производить грузовики в Набережных Челнах и поставлять комплектующие в Россию в рамках СП Daimler Kamaz Rus.