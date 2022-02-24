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Автоконцерн Stellantis может перенести завод из РФ или снизить производство из-за санкций

Ведомости

Автоконцерн Stellantis, образованный после слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles и французской PSA Group, готов перенести свой завод из России или сократить объемы производства в связи с возможными санкциями из-за ситуации на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу концерна Карлоса Тавареса.

«Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо ограничить его», — приводит издание слова главы концерна Карлоса Тавареса.

Основной производственный актив Stellantis в России — завод «ПСМА рус», расположенный в индустриальном парке «Росва» (Калужская область). Завод является совместным предприятием Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%). В настоящее время на заводе производятся легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi также производит там сборку кроссоверов Outlander и внедорожников Pajero Sport. Мощность завода составляет 125 000 автомобилей в год.

Как отмечает издание, Таварес заявил, что пока не уверен, каким образом возможные западные санкции могут повлиять на производство Stellantis на калужском заводе. Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон с союзниками введут «жесткие санкции» против Москвы в ответ на объявленную президентом РФ Владимиром Путиным военную операцию на территории Украины.

В прошлом году объем производства на заводе «ПСМА рус» вырос вдвое, до 11 000 легких коммерческих автомобилей, отмечает WSJ. С конца прошлого года на предприятии нарастили производство под экспорт в Западную Европу, начали сборку Peugeot Expert, Opel Vivaro и Citroen Jumpy для экспортных рынков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 г. Stellantis реализовал в России 18 526 автомобилей (бренды: Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Fiat Professional). Это на 65% выше показателя 2020-го. В результате доля всех марок концерна на российском авторынке составила 1,1% против 0,7% годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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