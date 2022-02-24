Автоконцерн Stellantis может перенести завод из РФ или снизить производство из-за санкций

Основной производственный актив Stellantis в России — завод «ПСМА рус», расположенный в индустриальном парке «Росва» (Калужская область). Завод является совместным предприятием Stellantis (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%). В настоящее время на заводе производятся легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi также производит там сборку кроссоверов Outlander и внедорожников Pajero Sport. Мощность завода составляет 125 000 автомобилей в год.