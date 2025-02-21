Собянин: Renault «вряд ли что-то светит» в России
Французскому автоконцерну Renault «вряд ли что-то тут светит» в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит», – сказал мэр, комментируя возможное возвращение компании на российский рынок (цитата по «РИА Новости»).
20 февраля этого года исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил, что автоконцерн не исключает возвращения в Россию, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром мирном соглашении по Украине.
В мае 2022 г. стало известно, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» будет передан правительству Москвы. В тот же день мэр Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.
Бывший завод Renault был переименован в «Москвич» в июне 2022 г. Предприятие не выпускает старые модели «Москвича».