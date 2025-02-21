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Собянин: Renault «вряд ли что-то светит» в России

Ведомости

Французскому автоконцерну Renault «вряд ли что-то тут светит» в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит», – сказал мэр, комментируя возможное возвращение компании на российский рынок (цитата по «РИА Новости»).

20 февраля этого года исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил, что автоконцерн не исключает возвращения в Россию, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром мирном соглашении по Украине.

В мае 2022 г. стало известно, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» будет передан правительству Москвы. В тот же день мэр Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.

Бывший завод Renault был переименован в «Москвич» в июне 2022 г. Предприятие не выпускает старые модели «Москвича». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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