Собянин: Renault «вряд ли что-то светит» в России

В мае 2022 г. стало известно, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» будет передан правительству Москвы. В тот же день мэр Собянин заявил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.