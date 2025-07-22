Автозавод «Москвич» объявил о старте продаж кроссовера «Москвич 8»

Переднеприводный автомобиль имеет длину более 4,8 м, из них колесная база составляет 2,83 м. В комплектации модели – турбомотор 1,5 л мощностью 174 л.с. (280 Н·м), а также семиступенчатая роботизированная автоматическая коробка передач. Кроме того, модель включает в себя багажник объемом более 2 л. Исходя из данных на сайте производителя, стоимость автомобиля начинается от 2,98 млн руб. до 31 июля.