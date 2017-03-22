Корейская компания намерена купить ООО «Равиоли»

Федеральная антимонопольная служба продлила на два месяца рассмотрение ходатайства корейской компании CJ CheilJedang о приобретении 100% петербургского ООО «Равиоли», сообщает ФАС. По данным ФАС, это вызвано необходимостью дополнительного рассмотрения и получения дополнительной информации, чтобы принять решение в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 33 закона «О защите конкуренции». В ООО «Равиоли» отказались от комментариев о предстоящей сделке. Связаться с CJ CheilJedang не удалось.

Начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский оценивает компанию в 3,6 млрд руб. (2,4 годовой выручки), а ее долю на российском рынке пельменей - в 3,6%.

ООО «Равиоли» основано в 1994 г. Выпускает замороженные изделия (пельмени, вареники, блинчики, котлеты) под марками «Равиоли», «Равиолло», «Снежная страна», «Ермак. «Иркутские» и «Сибирский размер», а также мороженое. По данным «СПАРК-Интерфакса», компанией в равных долях владеют Дмитрий Слесарев, Алексей Куварин, Анатолий Легейда, Валерий и Сергей Соколовы. Выручка компании за 2015 г. - 1,3 млрд руб., чистый убыток - 27 млн руб. По данным Nielsen, в 2014 г. продукция «Равиоли» занимала 17,5% петербургского рынка замороженных продуктов. В компании работает более 500 человек.

Корейская CJ CheilJedang основана в 1953 г. как производственное подразделение Samsung, выпускала сахара и муку. Специализируется на производстве продуктов питания и биоинженерных технологиях, с 1996 г. входит CJ Group. Выручка за 2015 г. - 13 трлн корейских вон ($11,5 млрд) , операционная прибыль - 451 млрд вон ($ 671млн). Крупнейшие рынки экспорта - США, Китай. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Bibigo (пельмени, фрикадельки, соусы, чипсы из водорослей и проч.). Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Business Korea, на расширение бизнеса в Китае и США, а также запуск производств в России, Вьетнаме и Германии планируется направить более $170 млн. К 2020 г. CJ CheilJedang намерена выйти на оборот в России в $111,2 млн в год.

Российский рынок пельменей, по оценке Кумановского, составляет около 100 млрд руб. (500 000 т в год). До 2014 г. он рос на 4,5-5% ежегодно, в последние годы продажи пельменей снижаются вслед за благосостоянием населения, говорит аналитик. Из-за роста цены на импортную говядину стоимость пельменей с мясокомбинатов в розничных сетях выросла, поэтому частично производство пельменей перешло в домохозяйства, которые производят около 70 000 т продукции ежегодно для собственного потребления (15% рынка), объясняет Кумановский.