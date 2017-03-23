Компания «Инженерные изыскания» требует штраф для электростанции ТГК-2

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ строится в Ярославле и принадлежит совместному предприятию ТГК-2 и китайской Huadian
ТГК-2
Энергосбытовая компания «Инженерные изыскания» (на 100% принадлежит кипрской Coleford Limited) подала иск к «Совету рынка», следует из картотеки арбитражных дел. Компания требует от набсовета «Совета рынка» принять решение о расчете и списании штрафа с Хуадянь-Тенинской ТЭЦ за неисполнение обязательства по поставке мощности, говорит представитель «Совета рынка». Такое решение, по мнению истца, «Совет рынка» должен принять в связи с просрочкой ТЭЦ исполнения обязательств по поставке мощности, добавляет он.