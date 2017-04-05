«Газпром» думает о переносе трейдинговых и маркетинговых операций из Лондона

Крупнейший в мире производитель природного газа «Газпром» обеспокоен возможным появлением ограничений или удорожанием доступа к своему основному экспортному рынку после Brexit, если соответствующее подразделение «Газпрома» останется в Лондоне, рассказали два источника, знакомых с позицией компании. «Ведение трейдинговых операций из Лондона больше не целесообразно, – заявил один из них, просивший не раскрывать его имени, так как обсуждение этого вопроса в компании не является публичным. – Мы должны рассмотреть последствия и варианты наших действий».

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