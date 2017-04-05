«Газпром» думает о переносе трейдинговых и маркетинговых операций из Лондона

«Газпром» обеспокоен возможным появлением ограничений или удорожанием доступа к своему основному экспортному рынку
Максим Стулов / Ведомости
Крупнейший в мире производитель природного газа «Газпром» обеспокоен возможным появлением ограничений или удорожанием доступа к своему основному экспортному рынку после Brexit, если соответствующее подразделение «Газпрома» останется в Лондоне, рассказали два источника, знакомых с позицией компании. «Ведение трейдинговых операций из Лондона больше не целесообразно, – заявил один из них, просивший не раскрывать его имени, так как обсуждение этого вопроса в компании не является публичным. – Мы должны рассмотреть последствия и варианты наших действий».