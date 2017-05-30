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Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Ямальский газ обогреет Испанию

Испания начнет получать ямальский СПГ в 2018 году

Контракт рассчитан до 2038 года и покроет около 12% потребления газа этой страной

«Ямал СПГ» начнет поставки СПГ по контракту с испанской Gas Natural Fenosa во II квартале 2018 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на предправления, совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. Он также сообщил, что «Новатэк» прорабатывает вопрос о реализации проектов по бункеровке СПГ и в сфере газомоторного топлива с испанскими компаниями.

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