Испания начнет получать ямальский СПГ в 2018 году

Контракт рассчитан до 2038 года и покроет около 12% потребления газа этой страной

Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал на базе Южно-Тамбейского месторождения Ямальский СПГ

«Ямал СПГ» начнет поставки СПГ по контракту с испанской Gas Natural Fenosa во II квартале 2018 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на предправления, совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. Он также сообщил, что «Новатэк» прорабатывает вопрос о реализации проектов по бункеровке СПГ и в сфере газомоторного топлива с испанскими компаниями.