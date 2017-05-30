Производители удобрений получат 5%-ную скидку на перевозку

Она будет действовать с июня до конца 2017 года

ФГК перевезет более 1,3 млн т минеральных удобрений, из которых более 95% – в полувагонах М. Туманов / Ведомости

Федеральная грузовая компания (ФГК, дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги») вводит скидку в 5% на транспортировку минеральных удобрений, сообщает ФГК. Железнодорожный оператор заключил соглашение с Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ). Согласно документу с 1 июня 2017 г. ФГК снизит стоимость услуг по предоставлению вагонов для перевозки минеральных удобрений по территории России на 5%. Скидка действительна до конца 2017 г., сказал генеральный директор ФГК Алексей Тайчер. «Снижение транспортной составляющей для участников одной из ведущих отраслей промышленности будет стимулировать рост объемов перевозок и способствовать увеличению как доходов клиентов, так и ФГК и РЖД», – сказал он.