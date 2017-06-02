«Почта России» может создать собственную авиакомпанию

Сейчас у «Почты» два самолета, но компания намерена увеличивать парк минимум до 4–6 судов

Сейчас у «Почты России» два среднемагистральных Ту-204С Е.Ширинкина / Ведомости

«Почта России» создаст свою авиакомпанию, если увеличит авиапарк до 4–6 самолетов, передал ТАСС слова гендиректора почтового оператора Дмитрия Страшнова. Решений о приобретении самолетов пока нет, оговорился он.

Сейчас у «Почты России» два среднемагистральных Ту-204С. С декабря 2016 г. по апрель 2017 г. они выполнили 118 рейсов на внутрироссийских и международных направлениях (Харбин, Женьчжоу и проч.) и перевезли 1180 т почтовых отправлений и 2252 т коммерческих грузов, рассказал «Ведомостям» представитель «Почты России». По его словам, наличие собственных самолетов позволило компании «не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок, ускорить доставку, а также экономить до 50% в сравнении с коммерческими предложениями грузовых чартерных перевозчиков».

Значительный рост отправлений продолжается и в текущем году – сейчас в сутки «Почта России» обрабатывает около 1 млн отправлений из-за рубежа, продолжает собеседник: «Для того чтобы своевременно доставлять растущие объемы почты, особенно в удаленные регионы Дальнего Востока, «Почта России» планирует расширить собственный авиапарк».

Компания рассматривает возможность покупки разных типов самолетов: дальнемагистральных (для доставки в Америку, Азию, Европу и др.), среднемагистральных и ближнемагистральных, поясняет представитель «Почты России». Это могут быть как отечественные модели (Ту-204С, МС-21, Ил-112 и др.), так и их зарубежные аналоги. Ту-204С были куплены «Почтой России» за 3,39 млрд руб. у «Ильюшин финанс Ко». Чистая прибыль «Почты России» по итогам 2017 г. может составить 1,7 млрд руб., т. е. на уровне 2016 г., сказал Страшнов в интервью РБК-ТВ.

Собственный авиапарк есть у большинства крупных почтовых администраций и логистических операторов, говорит представитель «Почты России». Например, у Deutsche Post (Deutsche Post AG) 137 самолетов через ее подразделение DHL Express – DHL Aviation, у China Post 29 самолетов, имеет в собственности авиакомпанию China Postal Airlines, у «Почты Италии» около 10 самолетов, приводит он данные. «В условиях роста трансграничных потоков товаров на международном рынке почтовых перевозок этот вид почтового транспорта в будущем станет активно развиваться, а конкуренция между основными игроками – возрастать», – замечает он.

Этот вид деятельности может дать необходимый объем грузов, для того чтобы оперировать собственным парком судов, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Он считает, что если у оператора есть понимание, что объем почтовых отправлений будет расти, то создание авиакомпании может быть более рентабельным, нежели использование услуг сторонних поставщиков.