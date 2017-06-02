Транспорт
Статья опубликована в № 4334 от 02.06.2017 под заголовком: «Почта России» взлетает

«Почта России» может создать собственную авиакомпанию

Сейчас у «Почты» два самолета, но компания намерена увеличивать парк минимум до 4–6 судов

«Почта России» создаст свою авиакомпанию, если увеличит авиапарк до 4–6 самолетов, передал ТАСС слова гендиректора почтового оператора Дмитрия Страшнова. Решений о приобретении самолетов пока нет, оговорился он.

Сейчас у «Почты России» два среднемагистральных Ту-204С. С декабря 2016 г. по апрель 2017 г. они выполнили 118 рейсов на внутрироссийских и международных направлениях (Харбин, Женьчжоу и проч.) и перевезли 1180 т почтовых отправлений и 2252 т коммерческих грузов, рассказал «Ведомостям» представитель «Почты России». По его словам, наличие собственных самолетов позволило компании «не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок, ускорить доставку, а также экономить до 50% в сравнении с коммерческими предложениями грузовых чартерных перевозчиков».

Значительный рост отправлений продолжается и в текущем году – сейчас в сутки «Почта России» обрабатывает около 1 млн отправлений из-за рубежа, продолжает собеседник: «Для того чтобы своевременно доставлять растущие объемы почты, особенно в удаленные регионы Дальнего Востока, «Почта России» планирует расширить собственный авиапарк».

Компания рассматривает возможность покупки разных типов самолетов: дальнемагистральных (для доставки в Америку, Азию, Европу и др.), среднемагистральных и ближнемагистральных, поясняет представитель «Почты России». Это могут быть как отечественные модели (Ту-204С, МС-21, Ил-112 и др.), так и их зарубежные аналоги. Ту-204С были куплены «Почтой России» за 3,39 млрд руб. у «Ильюшин финанс Ко». Чистая прибыль «Почты России» по итогам 2017 г. может составить 1,7 млрд руб., т. е. на уровне 2016 г., сказал Страшнов в интервью РБК-ТВ.

Собственный авиапарк есть у большинства крупных почтовых администраций и логистических операторов, говорит представитель «Почты России». Например, у Deutsche Post (Deutsche Post AG) 137 самолетов через ее подразделение DHL Express – DHL Aviation, у China Post 29 самолетов, имеет в собственности авиакомпанию China Postal Airlines, у «Почты Италии» около 10 самолетов, приводит он данные. «В условиях роста трансграничных потоков товаров на международном рынке почтовых перевозок этот вид почтового транспорта в будущем станет активно развиваться, а конкуренция между основными игроками – возрастать», – замечает он.

Этот вид деятельности может дать необходимый объем грузов, для того чтобы оперировать собственным парком судов, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Он считает, что если у оператора есть понимание, что объем почтовых отправлений будет расти, то создание авиакомпании может быть более рентабельным, нежели использование услуг сторонних поставщиков.

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