Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Металлы перспективнее нефти
Trafigura сосредоточится на металлах
Это значит, что трехлетний бум торговли нефтью подходит к концу
- Дэвид Шеппард,
- Нил Хьюм
- / Financial Times
Trafigura сосредоточится на торговле углем и металлами
Trafigura
Чистая прибыль Trafigura в первой половине финансового года, завершившейся 31 марта, снизилась на 22% до $471 млн по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Причем ее прибыль от торговли нефтью снизилась на 17% до $652 млн. Но в то же время прибыль от горнодобывающих операций и торговли металлами выросла на 52% до $586 млн. Причем объемы торговли в этой области увеличились более чем на треть. «В прошлом году в нашем бизнесе доминировала нефть. Но теперь он более сбалансирован», – рассказал Financial Times финансовый директор Trafigura Кристоф Салмон.
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