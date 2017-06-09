Trafigura сосредоточится на металлах

Trafigura сосредоточится на торговле углем и металлами Trafigura

Чистая прибыль Trafigura в первой половине финансового года, завершившейся 31 марта, снизилась на 22% до $471 млн по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Причем ее прибыль от торговли нефтью снизилась на 17% до $652 млн. Но в то же время прибыль от горнодобывающих операций и торговли металлами выросла на 52% до $586 млн. Причем объемы торговли в этой области увеличились более чем на треть. «В прошлом году в нашем бизнесе доминировала нефть. Но теперь он более сбалансирован», – рассказал Financial Times финансовый директор Trafigura Кристоф Салмон.