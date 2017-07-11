Почему у ВЭБа в позапрошлом году кончились деньги

Владимир Дмитриев рассказал о проблемах ВЭБа Д.Абрамов / Ведомости

Бывший предправления ВЭБ Владимир Дмитриев рассказал, по какой причине у ВЭБа в позапрошлом году кончились деньги.

ВЭБ профинансировал богучанский проект. На очереди стоял Тайшет, но по разным причинам этого не произошло, напомнил Дмитриев. ВЭБ для строительства олимпийских объектов взял денег за рубежом в валюте, профинансировал в рублях, курс рубля девальвировался, и те инвесторы, которые рассчитываются с банком в рублях, больше не смогли покрывать издержки банка, который рассчитывается в валюте, сказал он.

«Что в этот момент сделало государство?» – продолжил Дмитриев. По его словам, оно сказало: «ВЭБ, мы не можем банкротить инвесторов в олимпийские объекты, мы должны их сохранить. Поэтому нужно пролонгировать кредиты с 10 на 25 лет и ставку поставить со ставки ЦБ плюс 1% до нерыночной фиксированной 2%, а мы тебе за это будем выделять каждый год по 150 млрд руб. в капитал». Таким образом государство, балансируя на грани дефицита бюджета, изыскивает источники, чтобы дать невозвратные деньги ВЭБу, а тот берет и за счет денег из бюджета рассчитывается с иностранными кредиторами.

Дмитриев пояснил, что привел эту аналогию для того, чтобы подчеркнуть, что ВЭБ мог инвестировать деньги в развитие алюминиевой промышленности и продукции последующих переделов, а это проект государственной важности. Инвестиции в алюминиевую отрасль возвратные, отметил бывший предправления госкорпорации. У нас мосты обваливаются, инфраструктура рушится, с применением алюминия можно исправить ситуацию, верит он.

Дмитриев предложил через ВЭБ, «тем более что через ВЭБ внедряются и "аджайл" и "блокчейн», выделить дешевые окрашенные деньги, чтобы ВЭБ мог проследить эти деньги через UC Rusal до тех, кто производит мостовые конструкции и продукцию прочего передела. Эти производители – средний бизнес, который можно этими деньгами стимулировать.

Если правительство находит каждый год 150 млрд руб. для того, чтобы погашать валютные долги ВЭБа, то найдите столько же денег. «Напечатайте», – посоветовал он, а затем извинился за упрощение задачи. Это будут возвратные деньги, государство может дать эти деньги ВЭБу в виде субординированного кредита, а ВЭБ под 2% может выдать денег на развитие алюминиевого сектора, заключил Дмитриев.