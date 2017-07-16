Авиавласти России и Грузии обменялись запретами

Авиавласти Грузии с мая не согласуют «Уральским авиалиниям» полеты четыре раза в неделю в Тбилиси Евгений Разумный / Ведомости

Отмена четырех рейсов Georgian Airways из Тбилиси в Москву — зеркальная мера, авиавласти Грузии с мая не согласуют «Уральским авиалиниям» полеты четыре раза в неделю в Тбилиси из аэропорта «Жуковский», сообщил представитель Минтранса. В субботу Georgian Airways сообщила о вынужденном сокращении полетов в Россию, так как российские авиавласти упразднили четыре рейса Тбилиси — Москва.

Грузинский национальный перевозчик выполнял по три рейса ежедневно из Тбилиси во «Внуково», теперь по средам, пятницам, субботам и воскресеньям осталось по два рейса, следует из информации на сайте авиакомпании. Также прямые рейсы между Москвой и Тбилиси выполняют «Аэрофлот» и S7.

«Мы готовы начать полеты в “Жуковский” хоть завтра, с мая просим авиационные власти Грузии согласовать программу, но не получаем ответа», — подтвердил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Представители министерства экономики Грузии и входящего в него агентства гражданской авиации в воскресенье на запросы не ответили.

Разногласия появились из-за того, что грузинская сторона считает «Жуковский» московским аэропортом, заявил гендиректор Georgian Airways Гиви Давиташвили, его цитирует «РИА Новости». По его словам, Россия также не разрешила Georgian Airways летать из Тбилиси в Казань.

Открывшийся 30 мая 2016 г. аэропорт «Жуковский» (блокпакет у «Ростеха», контрольный пакет — у литовского холдинга Avia Solution Group) строился как четвертый аэропорт Московского авиаузла, но российское правительство определило его как аэропорт города Раменское. Это позволило авиакомпаниям получать международные назначения из «Жуковского» в те города, куда московские квоты уже исчерпаны. На это неконкурентное преимущество жаловался в ФАС аэропорт «Домодедово». Грузия — четвертая страна, которая не соглашается с немосковским статусом «Жуковского». Ранее из-за него возникали разногласия с авиационными властями Израиля, Казахстана и Таджикистана. Безболезненно вопрос был согласован с авиавластями Киргизстана, Белоруссии, Азербайджана и Турции.

«Понятно, что областной статус “Жуковского” мотивирован только желанием создать ему преференции, ведь “Шереметьево” и “Домодедово” географически тоже находятся в Московской области. Но это не значит, что с такими преференциями будут сразу соглашаться все в мире. Каждый раз эта тема становится предметом торга между странами», — говорит ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов. Таджикистан разрешил полеты из «Жуковского» под угрозой прекращения воздушного сообщения между странами, Казахстан, по данным «Коммерсанта», взамен получил от России разрешения для Air Astana бесплатно пролетать по участку Транссибирской магистрали на рейсах в Улан-Батор, Израиль удалось уговорить.

«Я надеюсь, что в течение ближайшей недели все вопросы будут решены и они будут исполнять те обязательства, которые предусмотрены соглашением о воздушном сообщении», — заявил министр транспорта России Максим Соколов (цитата по ТАСС). Россия и Грузия полностью прекращали воздушное сообщение в 2008 г. из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии, полностью оно восстановилось только в 2014 г.

На чем собирается зарабатывать аэропорт «Жуковский»