Рост производства электромобилей поддерживает цены на медь

Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Меди не хватит всем

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Сейчас цены на медь поддерживает растущий спрос производителей электромобилей, сказал аналитик АКРА Максим Худалов Oliver Bunic / Bloomberg

Медь, используемая в производстве электромобилей, подорожала на 15% с начала года (см. график). Оптимизм инвесторов поддерживает ускорение мировой экономики, и особенно развивающихся стран, вкупе с возможными проблемами с предложением металла, отмечают инвесторы и аналитики, опрошенные The Wall Street Journal. «Даже в отсутствие увеличения расходов на инфраструктуру в США глобальные инвестиции в нее весьма велики», во многом благодаря Китаю, говорит Нитеш Шах, стратег по сырьевым рынкам в управляющей компании ETF Securities.