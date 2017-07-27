Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Меди не хватит всем
Рост производства электромобилей поддерживает цены на медь
Производители металла в преддверии хороших перспектив вкладываются в новые проекты
- Полина Трифонова
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Сейчас цены на медь поддерживает растущий спрос производителей электромобилей, сказал аналитик АКРА Максим Худалов
Oliver Bunic / Bloomberg
Медь, используемая в производстве электромобилей, подорожала на 15% с начала года (см. график). Оптимизм инвесторов поддерживает ускорение мировой экономики, и особенно развивающихся стран, вкупе с возможными проблемами с предложением металла, отмечают инвесторы и аналитики, опрошенные The Wall Street Journal. «Даже в отсутствие увеличения расходов на инфраструктуру в США глобальные инвестиции в нее весьма велики», во многом благодаря Китаю, говорит Нитеш Шах, стратег по сырьевым рынкам в управляющей компании ETF Securities.
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