Спортивный бизнес
Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: «Савушкину продукту» поставили заслон

Ритейлеры опасаются нехватки сыра и масла из-за запрета «Савушкина продукта»

Вступил в силу запрет на ввоз продукции белорусской компании

С 18 августа в Россию запрещены поставки с четырех белорусских предприятий, сообщил Россельхознадзор. Среди них – производители молочной продукции «Савушкин продукт» (также владеет брендами «Брест-Литовск» и др.), «Молочные горки», Рогачевский молочноконсервный комбинат и производитель мяса птицы «Витконпродукт».

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