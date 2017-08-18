Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: «Савушкину продукту» поставили заслон
Ритейлеры опасаются нехватки сыра и масла из-за запрета «Савушкина продукта»
Вступил в силу запрет на ввоз продукции белорусской компании
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Ритейлеры уверяют: отсутствие на полках сыра и масла от «Савушкина продукта» может стать проблемой
Виктор Драчев / ТАСС
С 18 августа в Россию запрещены поставки с четырех белорусских предприятий, сообщил Россельхознадзор. Среди них – производители молочной продукции «Савушкин продукт» (также владеет брендами «Брест-Литовск» и др.), «Молочные горки», Рогачевский молочноконсервный комбинат и производитель мяса птицы «Витконпродукт».
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