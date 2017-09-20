РЖД резко снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана»

Теперь добраться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно можно от 4000 рублей

Цель маркетинговых инициатив РЖД – нарастить пассажиропоток поездами «Сапсан» А. Гордеев / Ведомости

РЖД снизила в 1,5–2 раза стоимость проезда в бизнес-классе скоростных поездов «Сапсан», сообщила компания. Теперь, как следует из данных системы бронирования, самый дешевый билет стоит чуть дороже 4000 руб. вместо 6000 руб. ранее. Кроме того, теперь цена билетов в бизнес-класс будет жестко привязана к тарифу в экономе и будет дороже всего на 1251,5 руб., сообщила РЖД. Срок действия предложения компания не сообщила.

Цель маркетинговых инициатив РЖД – нарастить пассажиропоток поездами «Сапсан», говорит ее представитель. Хотя в целом спрос на эти поезда и так растет, указывает он. За январь – август 2017 г. перевозки «Сапсанами» выросли на 8,2% до 3,3 млн пассажиров. При этом свободных мест в поездах почти нет. Заполняемость кресел в эконом-классе составляет 100%, в бизнес-классе – 88%, говорит представитель РЖД. Он не стал называть среднюю цену билета в бизнес-класс, но выразил уверенность, что снижение цен приведет к росту выручки за счет увеличения числа пассажиров.

Расчеты «Ведомостей» показывают, что более вероятно снижение выручки. В каждом «Сапсане» есть два вагона бизнес-класса, в каждом из них – от 44 до 52 мест. Ежедневно по маршруту курсируют 13 пар поездов. Если допустить, что все билеты продаются по минимальной цене и при этом после снижения тарифов загрузка бизнес-класса вырастает до 100% и такой же останется загрузка в эконом-классе, то ежемесячная выручка РЖД падает с 362 млн до 290 млн руб.

За счет кого РЖД рассчитывает нарастить пассажиропоток на «Сапсанах», представитель компании не говорит. «Спрос на эти поезда зависит от дня недели и времени отправления поезда, – замечает собеседник «Ведомостей». – Наиболее популярные рейсы – вечер пятницы и воскресенья, наименее – утро вторника и среды».

Это могут быть пассажиры как эконом-класса, так и авиакомпаний, в первую очередь выбирающие перелет бизнес-классом, считает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По сравнению с авиаперелетом поездка по железной дороге имеет свои плюсы – поезд прибывает сразу в центр города, не надо ждать получения багажа. Привлекательная цена как раз и должна стимулировать авиапассажиров попробовать проехать по железной дороге, рассуждает Баранов.

Наверняка основная их часть в итоге пересядет на «Сапсаны». Останутся в бизнес-классе и часть пассажиров, ранее предпочитавших эконом, говорит эксперт. Поэтому в долгосрочной перспективе РЖД выиграет – пассажиров станет больше.

Скорее всего, РЖД снижает цены не навсегда, продолжает Баранов. Ведь в любом виде транспорта – будь то железная дорога или авиация – эконом-класс стоит в 1,5–2 раза дешевле бизнес-класса. Сейчас же максимальный разрыв составляет 44%. Впрочем, может быть и другой вариант. РЖД оставит цены неизменными и увеличит интенсивность движения поездов. Впрочем, этому может помешать пропускная способность железной дороги, так как для «Сапсанов» не строили выделенных путей, отмечает Баранов.

Авиакомпании возможная переориентация пассажиров на поезда не пугает. Коммерческий директор Nordwind Имран Назаров считает, что может произойти лишь незначительный отток пассажиров и то только на время низкого сезона в зимний период. Пассажиры, выбирающие скорость и комфорт, вне зависимости от стоимости билета не сделают выбор в пользу железной дороги. А РЖД просто «повысит класс» своих клиентов за счет перехода с эконом-класса в бизнес, считает Назаров.

Это не первая акция РЖД. В сентябре компания снизила вдвое цены на билеты на «Сапсан» при покупке в день отправления.