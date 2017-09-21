ГУМ занялся ярмарочной торговлей фермерской продукцией

Статья опубликована в № 4412 от 21.09.2017 под заголовком: Фермеры добрались до Красной площади

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Участники ярмарки фермерских продуктов – более 20 производителей из России и СНГ М. Стулов / Ведомости

Расположенный в ГУМе «Гастроном № 1» 21 сентября открывает фермерскую ярмарку, сообщил ГУМ. Участники – более 20 производителей из России и СНГ, цель – показать, «как в стране выполняется план по импортозамещению» и «как отечественный камамбер может соревноваться с французским, дальневосточный лосось – с норвежским и др.», сказано в сообщении. Часть фермеров станут поставщиками «Гастронома № 1» на постоянной основе: магазин сейчас обновляет ассортимент, в его основе будут продукты фермеров.

В ярмарке ГУМа участвует кооператив LavkaLavka, рассказал его создатель Борис Акимов. Обычно такие мероприятия убыточны для фермера, затраты на аренду выше, чем прибыль от продажи, рассуждает он, но они позволяют фермеру выйти на более широкую аудиторию, в случае с ГУМом это туристы, иностранцы и др.

Интерес ГУМа к фермерской продукции объясним, считает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский: чем выше доход целевой аудитории торгового центра, тем интереснее таким покупателям еда высокого качества.

Фермерская продукция все чаще продается в торговых центрах на волне популярности здорового образа жизни, отмечали летом эксперты Colliers International в обзоре о рынках Москвы. Например, в торговых центрах «Мега» открылись рынки LavkaLavka, Food market – в универмаге «Цветной» и т. д. В среднесрочной перспективе торговые центры будут чаще становиться площадками для развития компактных рыночных форматов, особенно сетевых, прогнозировали эксперты.

Популярность фермерской продукции растет, подтверждает Екатерина Канищева, представитель магазинов Allfoods, где большая доля ассортимента – фермерские продукты. Когда было введено продовольственное эмбарго в 2014 г., фермерская продукция была заметно дороже, разница в цене с массовыми брендами доходила до 30%, а сейчас она сократилась примерно до 10%, говорит она.

Ритейлерам трудно работать с фермерами, рассуждает Канищева: поставки могут быть нестабильными. Фермерами сложнее управлять и планировать закупки, подтверждает руководитель отдела исследований компании JLL Олеся Дзюба: у них не всегда получается поддерживать объемы производства, малейшие неполадки приводят к сбоям в поставках.