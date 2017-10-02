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Дарья Белоглазова
Транспорт
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Электрички едут на аукцион

РЖД выставила на аукцион пригородную пассажирскую компанию

Она рассчитывает получить не менее 4,2 млрд рублей, но в случае отсутствия претендентов готова продавать дешевле

Открытый аукцион по продаже 25% плюс 1 акция Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), принадлежащих РЖД, назначен на 9 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на извещение организатора торгов – банка «ВТБ 24». Представитель банка не ответил на запрос. Стартовая цена – 4,2 млрд руб. Торги планируется провести с повышением цены. Первый шаг – 36,4 млн руб., затем – 50 млн руб. При отсутствии оферт могут быть и торги в форме голландского аукциона с понижением цены (шаг – 27,6 млн руб.), говорит представитель РЖД. Но цена не опустится ниже минимальной – 2,3 млрд руб., добавил он.

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