ВТБ готов дать китайской CEFC кредит на покупку «Роснефти»
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Китайский энерготрейдер CEFC для покупки 14,16%-ной доли в «Роснефти» намерен привлечь бридж-кредит в ВТБ, пишет Reuters со ссылкой на три источника. Те утверждают, что речь идет о привлечении $5,1 млрд.
Два собеседника «Ведомостей», близкие к сторонам сделки, говорят, что такая возможность обсуждается. Один из них утверждает, что сумма кредита может быть $6 млрд. Это бридж-кредит, его предполагается выдать на год с возможностью пролонгации еще на один год. Остальные $3,1 млрд (стоимость 14,16% «Роснефти» стороны оценили в $9,1 млрд) CEFC намерена заплатить из собственных средств.
CEFC обсуждает возможность занять деньги в Китае для погашения бридж-кредита и ведет переговоры с China Development Bank (CBD), пишет Reuter. Источник «Ведомостей» это подтверждает: «CBD уже работает над оформлением кредита, но процесс долгий, поэтому компания привлекает бридж-кредит в ВТБ». Еще один источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров, рассказал, что возможность привлечения денег в ВТБ CEFC действительно обсуждает, но также ведет переговоры и с другими банками.
Представители ВТБ комментировать это отказались, а представитель CEFC не ответил на вопросы «Ведомостей».
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