ВТБ готов дать китайской CEFC кредит на покупку «Роснефти»

Кредит до $6 млрд нужен ей для приобретения 14,16% в российской компании, $3,1 млрд CEFC заплатит из своих средств

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После сделки CEFC станет третьим крупнейшим акционером «Роснефти» после госкомпании «Роснефтегаз» (50% плюс 1 акция) и BP (19,75%) Е. Разумный / Ведомости

Китайский энерготрейдер CEFC для покупки 14,16%-ной доли в «Роснефти» намерен привлечь бридж-кредит в ВТБ, пишет Reuters со ссылкой на три источника. Те утверждают, что речь идет о привлечении $5,1 млрд.

Два собеседника «Ведомостей», близкие к сторонам сделки, говорят, что такая возможность обсуждается. Один из них утверждает, что сумма кредита может быть $6 млрд. Это бридж-кредит, его предполагается выдать на год с возможностью пролонгации еще на один год. Остальные $3,1 млрд (стоимость 14,16% «Роснефти» стороны оценили в $9,1 млрд) CEFC намерена заплатить из собственных средств.

CEFC обсуждает возможность занять деньги в Китае для погашения бридж-кредита и ведет переговоры с China Development Bank (CBD), пишет Reuter. Источник «Ведомостей» это подтверждает: «CBD уже работает над оформлением кредита, но процесс долгий, поэтому компания привлекает бридж-кредит в ВТБ». Еще один источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров, рассказал, что возможность привлечения денег в ВТБ CEFC действительно обсуждает, но также ведет переговоры и с другими банками.

Представители ВТБ комментировать это отказались, а представитель CEFC не ответил на вопросы «Ведомостей».