В Подмосковье горел газопровод крупнейшего подразделения «Газпрома»

Причиной аварии на газопроводе мог стать перепад давления, сообщает «Интерфакс» Пресс-служба МЧС по Московской области/ТАСС

В подмосковных Луховицах, рядом с поселком Красная Пойма утром загорелся участок магистрального газопровода, сообщили в ГУ МЧС по Московской области. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 6.25 мск. Газопровод диаметром 1200 мм принадлежит ОАО «Газпром трансгаз Москва», крупнейшему газотранспортному предприятию «Газпрома».

Речь идет о газопроводе «Средняя Азия — Центр», уточняет РБК со ссылкой на источник в «Газпроме».

«По прибытии первого пожарного подразделения ПЧ-229 было установлено, что происходит факельное горение 10-15 м высотой в поле, в 50 м от дороги», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего из них 1,2 км. Потребители не отключены. «Произведено переключение на параллельную ветку магистрального газопровода, в результате чего движение газа не прекращалось», — отметили в экстренных службах.

Погибших, пострадавших нет. В 09.00 мск пожар был ликвидирован, к тушению привлекались 54 человека и 17 единиц техники. Ожидается, что работа газопровода будет восстановлена ночью 21 октября. Министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что ущерба для какого-либо имущества нет.

В приемной главы городского округа Луховицы ТАСС сообщили, что его глава Владимир Барсуков выехал на место происшествия. «Да, хлопок был. Сейчас все, включая главу, на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства. Больше пока никакой информации нет», — сказал собеседник агентства.

Причиной аварии на газопроводе мог стать перепад давления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора Московской области. «Предварительно, в трубе случился технологический перепад давления, оно резко одномоментно возросло, что привело к порыву трубы», — сказал собеседник. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что возгорание произошло из-за трещины в трубе.