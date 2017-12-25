Менеджмент «Юлмарта» с начала 2018 года потеряет право им руководить

Ритейлер продолжит работу под новым юрлицом ООО «Юлмаркет», – уточняет издание «Деловой Петербург» со ссылкой на сотрудников центрального офиса и московского филиала компании Евгений Егоров / Ведомости

Крупный онлайн-ритейлер «Юлмарт» может перевести операционный бизнес и часть сотрудников на другое юрлицо, рассказали «Ведомостям» два сотрудника компании, человек, знающий об этом от менеджмента «Юлмарта», и человек, близкий к одному из ее акционеров.

Причина – заканчивающаяся в конце 2017 г. доверенность на управление компанией, выданная прошлым гендиректором «Юлмарта» Сергеем Федориновым на коммерческого директора ритейлера Олега Пчельникова и других сотрудников из его управляющего комитета, уточнили два собеседника «Ведомостей». Представитель «Юлмарта» и Федоринов отказались от комментариев.

Федоринов ушел из «Юлмарта» в середине 2016 г. С тех пор компанией руководил управляющий комитет. Утверждение нового гендиректора «Юлмарта» не состоялось до сих пор из-за продолжающегося конфликта его акционеров: Августа Мейера и Дмитрия Костыгина – с одной стороны (совместно контролируют 61,5% «Юлмарта») и Михаила Васинкевича – с другой (38,5%). Стороны не договорились о том, как им развивать бизнес онлайн-ритейлера.

Шторм в «Юлмарте» В течение года «Юлмарт» сокращал сеть точек и персонал, рассказал источник «Ведомостей», знающий об этом от менеджмента «Юлмарта». Очередная волна сокращений, по его словам, пришлась на декабрь. Год назад штат «Юлмарта» насчитывал около 7000 человек, к осени 2017 г. он сократился до 3000, по данным «Делового Петербурга». «Юлмарт» оптимизирует сеть, в том числе сокращает число торговых точек, закрывая нерентабельные и устаревшие центры исполнения заказов», – подтвердил представитель ритейлера. Правда, по его словам, «Юлмарт» открывает и новые точки меньшего формата: в ходе оптимизации издержек сокращается и штат, но об увольнении всех работников речи не идет, подчеркнул он.

Ситуацию осложнил суд со Сбербанком: с начала октября Костыгин находится под домашним арестом по решению Смольнинского районного суда Петербурга. Предприниматель обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. Как сообщал Следственный комитет России, чтобы получить деньги, в Сбербанк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил 1 млрд руб., которыми Костыгин распорядился по своему усмотрению. Предприниматель не причастен ни к получению кредита, ни к хищению, заявляла на суде защита Костыгина.

«29 декабря не останется практически никого. Ритейлер продолжит работу под новым юрлицом ООО «Юлмаркет», – уточняет издание «Деловой Петербург» со ссылкой на сотрудников центрального офиса и московского филиала компании. Именно на это юрлицо поставщики «Юлмарта» получили предложение перевести поставки летом этого года, рассказывали тогда «Ведомостям» несколько поставщиков. «Юлмаркет» в конце апреля 2017 г. учредил Юрий Кобзик. До ноября 2016 г., по данным с его страницы на LinkedIn, он являлся независимым директором мальтийской Ulmart Holdings, головной компании российского онлайн-ритейлера «Юлмарт». «Юлмаркет», заверял тогда Костыгин, – часть группы «Юлмарт», есть договор купли-продажи акций у физического лица, заключен недавно.

«Юлмарт» и ее менеджмент делают все возможное и предусмотренное законом, чтобы деятельность группы не была остановлена, поэтому сейчас она переходит на те юрлица, у которых есть действующие полномочия исполнительных органов», – заявил адвокат Костыгина Константин Добрынин.

«Костыгин и Мейер, судя по всему, <...> избрали радикальную альтернативу, предпочтя вывод бизнеса в параллельный «чистый» контур, свободного от текущих обязательств перед кредиторами и влияния других акционеров», - заявил представитель А1 - консультанта Васинкевича в конфликте с другими акционерами «Юлмарта».