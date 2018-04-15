Гуцериев может купить еще одну сеть магазинов техники и электроники
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Германская Media-Saturn-Holding сообщила, что ведет переговоры с «М.видео» о продаже российского бизнеса Media Markt. Одновременно Media-Saturn-Holding рассматривает возможность приобрести миноритарную долю в «М.видео».
Решений о сделках не принято и неясно, состоятся ли они и на каких условиях, подчеркивается в сообщении. О том, что владельцы российских магазинов Media Markt обсуждают продажу бизнеса конгломерату «М.видео» и «Эльдорадо», сообщало и агентство Reuters.
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