«Роснефть» не лишится контрактов из-за краха китайской CEFC

Трейдинговый бизнес последней будет спасен и унаследует договор на поставку в Китай не менее 50 млн т нефти

Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: «Роснефть» поторгует без CEFC

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Пятилетний контракт на 10 млн т в год «Роснефть» заключила с CEFC в сентябре 2017 г. Евгений Разумный / Ведомости

Контракт «Роснефти» с находящейся в процессе банкротства китайской CEFC на поставку нефти в Китай вне опасности, рассказали два близких к разным сторонам сделки человека. CEFC собиралась купить 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд. Также она обязалась покупать по 10 млн т нефти в год в течение пяти лет.

Но в итоге сделка по покупке акций была расторгнута из-за финансовых проблем CEFC. Теперь компания будет реструктурирована и разделена на три части, говорят собеседники «Ведомостей». В частности, будет выделена трейдинговая «дочка» с аналогичным названием, затем ее передадут новому владельцу, уточняют они. Она-то и унаследует контракт с «Роснефтью», добавили собеседники «Ведомостей».