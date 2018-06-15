Japan Tobacco после покупки «Донского табака» придется отчитываться о ценах

«Донской табак» – четвертый среди крупнейших табачных компаний в России и самый крупный независимый производитель табака Виктор Погонцев / Интерпресс / ТАСС

В марте 2018 г. один из мировых табачных лидеров – Japan Tobacco Inc. (JTI) купила российского производителя сигарет – «Донской табак» за 100 млрд руб. 15 июня, спустя три месяца, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку, говорится в ее сообщении.

В то же время ФАС выдала предписание объединенной компании, следует из сообщения на сайте службы. Например, JTI придется за два месяца сообщать ФАС об изменении цен или производства более чем на 10%, согласовать торговые условия сбыта табачной продукции, а также проинформировать о закрытии сделки.

«Донской табак» – четвертый среди крупнейших табачных компаний в России и самый крупный независимый производитель табака. Его основные бренды – «Донской табак», Kiss и Play. По данным Nielsen, доля компании на рынке составляла 6,7%. У JTI уже была самая большая доля на рынке – 33,2%. Таким образом, объединенная компания получит 40%. Два других лидера рынка – Philip Morris International (PMI) и BAT. Их доли, по данным Nielsen, значительно меньше, чем у JTI, – 27,1 и 22,5%, соответственно.

«Донской табак» входит в группу «Агроком» ростовского бизнесмена, экс-депутата Госдумы (2003–2012 гг.) Ивана Саввиди. Производственные мощности составляют 45 млрд сигарет ежегодно, указано на сайте компании. EBITDA в 2016 г. – 4,4 млрд руб. Выручка «Донского табака» в 2017 г. составила 15,8 млрд руб., чистая прибыль – 1,9 млрд руб., указано в сообщении JTI.

На протяжении нескольких лет российский рынок был опорным для роста выручки JTI, сообщала компания: сделка немедленно скажется на прибыли группы.

Сделка гарантирует JTI сохранение первого места, пояснял ранее «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, это была крупнейшая сделка на российском табачном рынке за последние пять лет. Сделка между JTI и «Донским табаком» очень выгодна продавцу – группа «Агроком» получила за актив ту стоимость, на которую сложно было рассчитывать даже пару лет назад, когда рынок еще не упал и доля компании была выше, отмечал Бурмистров: это плата JTI за долю рынка и за долю на полках торговых сетей.