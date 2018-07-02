Руководителю «Росгеологии» могут ограничить полномочия

Проект директивы подготовили именно для того, чтобы ограничить полномочия экс-министра Донского, считает собеседник, близкий к Роснедрам Сергей Портер / Ведомости

Гендиректора «Росгеологии» (на эту должность претендует бывший министр природных ресурсов Сергей Донской) хотят ограничить в полномочиях, рассказали «Ведомостям» собеседник в Роснедрах и человек из финансово-экономического блока правительства. Они утверждают, что правительство подготовило проект директивы, согласно которому полномочия гендиректора «Росгеологии» и совета директоров компании будут существенно перераспределены.

«Ведомости» ознакомились с еще не подписанным документом, в нем говорится, что «Росгеология» на внеочередном собрании акционеров может изменить устав и передать часть ключевых функций гендиректора на уровень совета директоров. В частности, предлагается предоставить совету директоров право назначать и увольнять главного бухгалтера, заместителя гендиректора, директоров зависимых обществ, а также распоряжаться бюджетом на инвестпроекты, научно-исследовательские работы, благотворительность и принимать решения о привлечении кредитов, покупке ценных бумаг и многое другое. При этом из круга обязанностей гендиректора «Росгеологии» эти пункты вычеркиваются. Собеседник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил подлинность проекта директивы, но отметил, что это лишь проект и, возможно, в нынешнем виде документ подписан не будет. В любом случае составителям придется доказать целесообразность изменений полномочий совета директоров и гендиректора, добавил он. Чья инициатива ограничить полномочия гендиректора в «Росгеологии», он не знает.

Предлагаемые изменения перегружают полномочия совета директоров, говорит собеседник, близкий к Роснедрам. Если директива будет подписана, то изменения полномочий забюрократизирует процесс принятия решений в «Росгеологии». «Это лишит компанию гибкости и эффективности», - говорит собеседник. Он считает, что проект директивы подготовили именно для того, чтобы ограничить полномочия экс-министра Донского. «Аналогов предлагаемой системы управления сегодня на рынке нет, такое распределение полномочий - управленческий абсурд», - подчеркивает он.

В России распространена практика, когда акционеры через устав компании ограничивают права гендиректора по сделкам, комментирует партнер BMS Law Firm Денис Фролов. К примеру, «Мечел» в 2016 г. изменил устав - и теперь совет директоров компании должен единогласно одобрять увеличение или уменьшение уставного капитала, сделки с имуществом на сумму свыше 100 млн руб., а также привлечение кредитов сроком более чем на 180 дней на сумму более 1% от балансовых активов.

Некоторые полномочия, которые по директиве планируется передать совету директоров, можно оценить как выходящие за рамки его компетенции, говорит партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. К примеру, компетенция директора увольнять или принимать на работу главного бухгалтера и заместителя. Часть полномочий, например предварительное одобрение сделок, могут быть включены в компетенцию совета директоров, говорит Герасимов.

Изменения в устав будут касаться непосредственно компании, гендиректору придется под них подстраиваться, считает юрист. Вопросы компетенции могут быть оценены при оспаривании сделки в суде, если совет директоров заявит, что директор предварительно не согласовал покупку или продажу с советом, говорит Герасимов.

Сейчас в совет директоров кроме Донского и нынешнего гендиректора компании Романа Панова входят еще пять человек, из которых один - независимый директор, остальные - представители государства. «Подобный документ, насколько мне известно, в компанию не поступал. Что касается возможных изменений в уставе, то это прерогатива акционера, это вопрос не к нам», - отметил представитель «Росгеологии». Представители Росимущества и Минприроды отказались от комментариев.

Панов возглавляет «Росгеологию» последние пять лет. Он был назначен на должность гендиректора распоряжением правительства от июля 2013 г.

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