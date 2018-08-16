Испанская «Ла Лига» начнет проводить игры в США

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Пока не известно какие испанские команды будут играть в США, в каких городах и сколько будет матчей Gustau Nacarino/REUTERS

Испанская футбольная «Ла Лига» станет проводить некоторые игры в США, возможно, начиная уже с этого сезона. Таким образом она стремится увеличить свои доходы и международную аудиторию, а также соперничать по популярности с английской премьер-лигой (АПЛ), у которой много поклонников в США.

Зарубежные игры будут проводиться в результате создания совместного предприятия между «Ла Лигой» и американской промоутерской компанией Relevent Sports. Его цель – увеличить доходы испанской лиги от спонсорских соглашений и медиаправ в Северной Америке. Сторонам принадлежит по 50% в совместном предприятии, а соглашение рассчитано на 15 лет.