Испанская «Ла Лига» начнет проводить игры в США
Чемпионат Испании по футболу стремится увеличить свою популярность за рубежом
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Пока не известно какие испанские команды будут играть в США, в каких городах и сколько будет матчей
Gustau Nacarino/REUTERS
Испанская футбольная «Ла Лига» станет проводить некоторые игры в США, возможно, начиная уже с этого сезона. Таким образом она стремится увеличить свои доходы и международную аудиторию, а также соперничать по популярности с английской премьер-лигой (АПЛ), у которой много поклонников в США.
Зарубежные игры будут проводиться в результате создания совместного предприятия между «Ла Лигой» и американской промоутерской компанией Relevent Sports. Его цель – увеличить доходы испанской лиги от спонсорских соглашений и медиаправ в Северной Америке. Сторонам принадлежит по 50% в совместном предприятии, а соглашение рассчитано на 15 лет.
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