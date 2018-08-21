«Уралкалию» не удалось купить команду «Формулы-1»

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«Форс Индия» – крепкий середняк королевских гонок PhotoLuca Bruno / AP

Один из крупнейших в мире производителей калия – «Уралкалий» – пытался купить команду «Формулы-1» «Форс Индия формула уан тим» («Форс Индия»), следует из сообщения российской компании.

«Форс Индия» – крепкий середняк королевских гонок: по итогам сезона 2017/18 ее пилоты Серхио Перес и Эстебан Окон набрали 187 очков, позволив «Форс Индия» занять 4-е место в Кубке конструкторов, а сам Перес второй год подряд занял 7-е место из 25.

В 2007 г. команду за $123 млн купил консорциум Orange India Holdings, совладельцами которого Bloomberg называл индийского миллионера Виджая Малльи и его партнера Субрата Роя. Проблемы в команде начались из-за финансовых сложностей Малльи с другими активами: ему принадлежала авиакомпания Kingfisher Airlines, обанкротившаяся в 2013 г. Спустя два года бизнесмен бежал в Великобританию – группа индийских банков попыталась через суд взыскать с него $1,4 млрд. Маллью также подозревают в отмывании денег через «Форс Индия»: он якобы через Kingfisher Airlines перевел на счета «Форс Индия» суммарно свыше 30 млн фунтов стерлингов. 28 апреля 2018 г. Маллью арестовала в Лондоне полиция Скотланд-Ярда, писала газета The Times of India. По данным британского реестра, с конца мая миллионер перестал быть гендиректором «Форс Индия».