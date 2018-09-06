Бизнес / ТЭК

Потребители будут полностью оплачивать зарезервированные мощности с 2024 года

Цель – заставить их более эффективно использовать энергомощности
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К 2024 г. потребителей обяжут оплачивать сетевым компаниям 100% присоединенной мощности, такое решение было принято 31 августа на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, следует из протокола («Ведомости» ознакомились с содержанием, подлинность подтвердил человек, знакомый с итогами совещания). Повышение будет постепенным: в 2020 г. потребители будут оплачивать 10% резервируемой мощности, 2021 г. – 15%, 2022 г. – 20%, 2023 г. – 60%.

Эта инициатива Минэнерго и «Россетей». Минэнерго совместно с Минэкономразвития, ФАС и «Россетями» до 31 октября представит нормативные акты по реализации новой системы. Они должны быть утверждены до 1 июля 2019 г. Эти предложения рассматривались и были поддержаны на совещании у премьера Дмитрия Медведева 4 сентября, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с его ходом.

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