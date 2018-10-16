Вексельберг может оспорить санкции США в суде
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«Санкции незаконны и несправедливы, буду судиться», – заявил «Ведомостям» владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Бизнесмен не уточнил сроки подачи иска, а также не назвал суд, который может рассмотреть этот спор. «Если дойдет до суда, то это будет в США», – сказал его представитель. Интересы Вексельберга представляет американская юридическая фирма соответствующей специализации, уточнил он.
Управление по иностранным инвестициям США (OFAC) в апреле этого года наложило на Вексельберга самые жесткие санкции: всем гражданам и юрлицам США, а также их партнерам запрещено проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями экономические операции. В пресс-релизе OFAC от 6 апреля было сказано, что санкции наложены из-за того, что Вексельберг «ведет деятельность в энергетическом секторе экономики России», и из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников». Речь шла о совладельце и управляющем директоре «Реновы» Евгении Ольховике и гендиректоре энергокомпании «Т плюс» Борисе Вайнзихере.
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