Вексельберг может оспорить санкции США в суде

Но шансов добиться результата у него почти нет, считают юристы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Управление по иностранным инвестициям США (OFAC) в апреле этого года наложило на Вексельберга самые жесткие санкции Андрей Гордеев / Ведомости

«Санкции незаконны и несправедливы, буду судиться», – заявил «Ведомостям» владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Бизнесмен не уточнил сроки подачи иска, а также не назвал суд, который может рассмотреть этот спор. «Если дойдет до суда, то это будет в США», – сказал его представитель. Интересы Вексельберга представляет американская юридическая фирма соответствующей специализации, уточнил он.

Управление по иностранным инвестициям США (OFAC) в апреле этого года наложило на Вексельберга самые жесткие санкции: всем гражданам и юрлицам США, а также их партнерам запрещено проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями экономические операции. В пресс-релизе OFAC от 6 апреля было сказано, что санкции наложены из-за того, что Вексельберг «ведет деятельность в энергетическом секторе экономики России», и из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников». Речь шла о совладельце и управляющем директоре «Реновы» Евгении Ольховике и гендиректоре энергокомпании «Т плюс» Борисе Вайнзихере.