Алекперов оценил упущенную выгоду «Лукойла» от фиксации цен на топливо

Евгений Разумный / Ведомости

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов оценил в 8,5 млрд руб. упущенную выгоду компании от сдерживания цен на топливо, сообщил «Интерфакс». «Сегодня наши потери, упущенная выгода за 4 месяца, которые мы прикладываем для стабилизации, – около 8,5 млрд руб.», – сказал Алекперов, не уточнив, о каких именно месяцах идет речь.

Нефтяные компании не повышали цены на АЗС с июня. Они согласились сдерживать цены в обмен на неповышение акцизов и обещание с 2019 г. компенсировать им внутренние поставки топлива, т. е. ввести «демпфирующий механизм». Но с сентября нефтяники начали поднимать оптовые цены на топливо (на бирже рост составил около 6%), чтобы компенсировать убытки на АЗС. Это привело к потере рентабельности независимыми АЗС.

В конце октября премьер Дмитрий Медведев пригрозил ввести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, если российские нефтяники не остановят рост цен. Этого удалось избежать: 31 октября представители нефтяных компаний на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком договорились о подписании соглашений о стабилизации ситуации на рынке топлива. Согласно протоколу совещания у Козака правительство установило предельные цены на топливо для каждого региона и дало нефтяным компаниям иммунитет от претензий налоговой и антимонопольной служб за сдерживание цен. Средняя оптовая цена Аи-92 по России до января 2019 г. не должна превысить 53 501 руб. за 1 т, Аи-95 – 56 649 руб., дизельного топлива – 51 201 руб. Это означает, что 1 л топлива должен стоить на оптовом рынке не дороже 39,86, 42,77 и 43,11 руб. соответственно. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 г.

Соглашение между правительством и нефтяниками будет действовать до конца марта 2019 г. Козак в понедельник, 12 ноября, заявил, что соглашение подписали все крупные нефтяные компании. Алекперов назвал разработанные правительством меры оправданными. «Мы уверены, что это даст возможность стабилизировать рынок, особенно эти два месяца, потому что с 1 января начинает работать механизм демпферной ставки. Он позволит нам урегулировать вопрос», – пояснил бизнесмен. Кроме того, эффективной мерой для стабилизации рынка могла бы стать плавающая ставка акциза, действующая в некоторых странах. «Она четко регулирует внешний рынок со внутренним и не позволяет скачкам в цене на нефть напрямую реагировать на внутренний рынок», – сказал Алекперов

Алекперов также прокомментировал идею сокращения добычи нефти. По его мнению, нынешняя цена на нефть в $70 за баррель устраивает и потребителей, и производителей. Рынок сбалансирован, и производителям не нужно сокращать добычу. «Лукойл», по его словам, в 2019 г. не планирует сокращать добычу ни по российским, ни по международным проектам. С мая, после снятия ограничений ОПЕК+, «Лукойл» нарастил добычу нефти в России на 30 000 баррелей в сутки, уточнил Алекперов. В 2017 г. компания всего добыла 87,4 млн т нефти. В текущем году планировала увеличить добычу нефти на 1%.

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