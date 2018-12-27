Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4726 от 27.12.2018 под заголовком: Крымская дюжина

«Абрау-Дюрсо» и «Крымские морепродукты» откроют сеть ресторанов с черноморскими устрицами

Для России это пока относительно новый формат заведений
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Первый ресторан «Дюжина: устрицы & вино» откроется в Москве 27 декабря, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Крымских морепродуктов» Максим Катаев. В меню – блюда из рыбы и морепродуктов (устриц, мидий и др.), в винной карте будут вина производства как «Абрау-Дюрсо», так и других производителей (70% будет приходиться на российские вина, 30% – на импортные). Партнеры инвестируют в этот проект в равных долях, управлять будет их совместное предприятие.

«Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, также выпускает и тихие вина, продажи в 2017 г. превысили 33 млн бутылок. «Крымские морепродукты» – это крупнейшая в России акваферма, она выращивает устриц и мидий в соленом озере Донузлав в Евпатории. Производство устриц за девять месяцев 2018 г. составило более полумиллиона штук, мидий – более 20 т, по собственным данным.

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