Бизнес / ТЭК

Пересмотр компенсаций нефтяникам грозит бюджету многомиллиардными потерями

Государству придется платить нефтяным компаниям дополнительно 120–190 млрд рублей, подсчитал Минфин

«Мы оцениваем дополнительные выпадающие доходы от предлагаемого изменения механизма компенсации за поставку на внутренний рынок [нефтепродуктов] от 120 млрд до 190 млрд руб. в год», – рассказал «Ведомостям» директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

В четверг на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было решено скорректировать механизм компенсации нефтяникам за поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Уровень цены, от которой рассчитывается компенсация при поставке топлива на внутренний рынок, предложено снизить с 56 000 руб. за 1 т до 51 000 руб. Сейчас в законе указано, что если экспортная цена на бензин выше 56 000 руб. за 1 т, государство компенсирует нефтяникам 60% разницы. Но если экспортная цена была ниже этой отметки, нефтяникам самим приходилось доплачивать в бюджет.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
nevelitsa
19:24 21.03.2019
На 20-м году эффективного управления мы пришли к бюджету субсидированию нефтяной отрасли.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике