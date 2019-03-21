Пересмотр компенсаций нефтяникам грозит бюджету многомиллиардными потерями

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Корректировка является временным решением, считают эксперты Максим Стулов / Ведомости

«Мы оцениваем дополнительные выпадающие доходы от предлагаемого изменения механизма компенсации за поставку на внутренний рынок [нефтепродуктов] от 120 млрд до 190 млрд руб. в год», – рассказал «Ведомостям» директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

В четверг на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было решено скорректировать механизм компенсации нефтяникам за поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Уровень цены, от которой рассчитывается компенсация при поставке топлива на внутренний рынок, предложено снизить с 56 000 руб. за 1 т до 51 000 руб. Сейчас в законе указано, что если экспортная цена на бензин выше 56 000 руб. за 1 т, государство компенсирует нефтяникам 60% разницы. Но если экспортная цена была ниже этой отметки, нефтяникам самим приходилось доплачивать в бюджет.