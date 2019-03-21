Медведев на три месяца продлил соглашение с нефтяниками о фиксации цен на топливо

Правительство заморозило цены на бензин до лета Максим Стулов / Ведомости

Правительство решило продлить соглашение с нефтяниками о стабилизации рынка топлива еще на три месяца, рассказал курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Козак (его цитирует «Интерфакс»). Произошло это сразу после совещания Дмитрия Медведева с правительством, на котором он обсуждал «направления развития рынка нефти и нефтепродуктов». По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему розничная стоимость топлива с начала года выросла лишь 0,4-1,1% (в прошлом году на 8–9%.). Сегодня действие договоренностей было продлено до конца июня, следует из слов Козака.

Соглашение о заморозке цены десять крупнейших нефтяных компаний (у них же самые разветвленные сети сбыта бензина и дизтоплива — «Ведомости») подписали с ФАС и Минэнерго 31 октября 2018 г. Минэнерго при этом было поручено ежедневно мониторить данные о росте или падении биржевых цен и цен на АЗС, предоставляя анализ в правительство.

Кроме того, сегодня были предложены изменения в налоговом законодательстве, которые должны повысить выручку нефтяников от розничного бизнеса, сообщил Козак.

Правительство допускает возможность корректировки механизма обратного акциза. Уровень цены, от которой рассчитывается компенсация при поставке топлива на внутренний рынок, предложено снизить с 56 000 руб за тонну до 51 000 руб.

Сейчас в законе указано, что если экспортная цена на бензин выше 56 000 руб. за тонну, государство компенсирует нефтяникам 60% разницы. Поскольку этот механизм работал в обе стороны – если экспортная цена была ниже этой отметки, то нефтяникам приходилось доплачивать в бюджет.

Решения по аналогичному изменению для дизтоплива пока нет.

С начала года из-за обязательства поставлять топливо на внутренний рынок нефтяники потеряли более 110 млрд руб., подсчитал консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов. Частично, на 25 млрд руб., эта сумма была компенсирована за счет предусмотренного в законе о налоговом маневре механизма, говорит он. При принятии закона предполагалось компенсировать компаниям до 60% убытка от поставок на внутренний рынок в 2019 г., однако механизм был настроен так, что за январь – март компенсация составила всего 22,7%, следует из расчетов Vygon Consulting.

Кроме того, правительство решило ввести лицензирование экспорта, согласно которому экспортировать бензин и дизель смогут только те, кто в достаточном количестве поставил на внутренний рынок.

А вот от механизма заградительных пошлин на экспорт нефти (право ввести такие правительство получило в середине прошлого года) сейчас правительство намерено отказаться, отметил Козак. Как конкретно это произойдет, он не уточнил. Сейчас эта норма прописана в законе.

«Тема роста цен на топливо является политически чувствительной, и правительство вынуждено лавировать между тем, как оно видит свои социальные обязательства и обещанием создать четкие правила игры в отрасли», — говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Пока нет консенсуса по довольно сложному вопросу — кто и в какой пропорции должен нести риск, связанный с подорожанием топлива — компании, бюджет или население, сетует Маринченко.

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