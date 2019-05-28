Бизнес / Промышленность

«Ростех» реформирует гражданское авиастроение

Головной компанией холдинга по производству пассажирских самолетов станет «Иркут»

Совет директоров корпорации «Иркут» рекомендовал собранию акционеров одобрить присоединение к ней компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, выпускает ближнемагистральные лайнеры SSJ100) и двух небольших компаний «ОАК-центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии».

Входящая на 92% в «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) контролирует 95,7% «Иркута» и по 100% ГСС и двух других компаний. На базе «Иркута» ОАК планирует создать единый холдинг гражданского авиастроения, чтобы потом продать контрольный пакет в нем инвесторам.

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