«Ростех» реформирует гражданское авиастроение
Головной компанией холдинга по производству пассажирских самолетов станет «Иркут»
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Совет директоров корпорации «Иркут» рекомендовал собранию акционеров одобрить присоединение к ней компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, выпускает ближнемагистральные лайнеры SSJ100) и двух небольших компаний «ОАК-центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии».
Входящая на 92% в «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) контролирует 95,7% «Иркута» и по 100% ГСС и двух других компаний. На базе «Иркута» ОАК планирует создать единый холдинг гражданского авиастроения, чтобы потом продать контрольный пакет в нем инвесторам.
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