Владелец «Муз-ТВ» Таврин купил сервис ремонта квартир

Сделано

Компания Ивана Таврина Kismet Capital Group (KCG) приобрела 99,9% сервиса ремонта квартир «Сделано», который запустили в 2015 г. основатель журнала «Афиша» и института дизайна «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер и архитектор Илья Шаргаев. О сделке рассказали «Ведомостям» представители продавцов и покупателя. «Сделано» специализируется на ремонте квартир под ключ, сервис предлагает стандартизированные решения с фиксированными ценами и сроками.

Сумму сделки стороны не раскрыли. В совместном сообщении компаний сказано лишь, что с момента основания сервис «Сделано» привлек около $5 млн инвестиций.

Всего за время работы сервиса «Сделано» проект провел 385 ремонтов. Выручка юрлиц сервиса «Сделано» за 2018 г. превысила 320 млн руб. (ООО «Сделано.Москва» – 281 млн руб., ООО «Бизнес ремонт» – 43 млн руб., ООО «Конструктор ремонта» – 4 млн руб.).

Таврин – медиаменеджер, бывший гендиректор «Мегафона». В 2009 г. вместе с Алишером Усмановым он создал холдинг ЮТВ, в который сейчас входят телеканалы Ю, «Муз-ТВ» и Disney. В 2015 г. ЮТВ приобрел 75% другого телевизионного холдинга – «СТС Медиа». В 2017 г. Таврин выкупил долю Усманова в ЮТВ и стал его единоличным владельцем. Осенью Таврин приобрел второго по величине в России оператора наружной рекламы Gallery и в конце того же года продал «СТС Медиа».

«Рынок ремонта огромен и очень слабо структурирован: на нем пока доминируют бригады. Очевидно, что ситуация будет меняться. И это бизнес-возможность», – заявил инвестиционный директор KCG Константин Лиходедов. По его словам, сейчас во многих отраслях быстро растут маркетплейсы и падает число нелегальных игроков. Эти тренды проявятся и в индустрии ремонта квартир: «Там начнут развиваться банковские продукты, что может снова изменить и увеличить рынок».

Сервис «Сделано» искал инвестиции последние полгода, говорит его сооснователь и гендиректор Илья Шаргаев. Поиск занял дольше, чем планировалось, из-за «сложного инвестиционного климата».

Это отразилось и на работе компании, говорит Шаргаев. В ремонте задействовано много сторон – инженеры, архитекторы, мастера, менеджеры, логисты – несколько десятков разных специалистов на каждом объекте, поясняет он: «Большая часть работ зависит друг от друга – начать следующую можно только после завершения предыдущей – как на конвейере. Если возникают незапланированные задержки, начинается эффект домино». Из-за недостатка финансирования пострадала прежде всего общая скорость выполнения работ, признает он.

KCG же, по словам Шаргаева, предложили предоставить финансирование, необходимое для дальнейшего развития: «Это сыграло ключевую роль в принятии решения о продаже, и существующие инвесторы согласились поддержать сделку». Сейчас, по его словам, компания заканчивает «восстанавливать полноценную работу после недостатка финансирования и запускаем проекты по дальнейшему развитию продукта, отладке процессов и масштабированию».