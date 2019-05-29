Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4822 от 29.05.2019 под заголовком: «Алроса» не оставит алмазы в земле

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

Добыча на нем не ведется уже два года после затопления, случившегося 4 августа 2017 года

О возможных сроках восстановления рудника «Мир» «Ведомостям» рассказал губернатор Якутии Айсен Николаев. 25% «Алросы» принадлежит минимуществу республики, еще 8% – улусам Якутии. Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию. Проект должен быть завершен в 2023 г. Строительство рудника займет еще 5–8 лет. То есть добыча на «Мире» может быть возобновлена в 2028–2031 гг., уточнил чиновник. О стоимости проекта восстановления пока говорить рано, подчеркнул Николаев. Представитель «Алросы» подтвердил, компания ориентируется именно на такой график.

«Алроса» – крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, а «Мир» был ее самым большим рудником. Он расположен неподалеку от г. Мирного в Якутии. На «Мир» приходилось 8% добычи и 7% (42 млн каратов) запасов алмазов.

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