Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Антифастфуд от «Росинтера»

«Росинтер» запускает альтернативу фастфуду

В заведениях Life Bowl посетителям предложат самим конструировать блюда из здоровых и свежих продуктов

Первое заведение Life Bowl открылось в ТРЦ Columbus в Москве, проект работает в тестовом режиме, рассказал «Ведомостям» Сергей Зайцев, президент «Росинтер ресторантс холдинг». По его словам, компания видит серьезный тренд в сторону здорового питания на российском рынке общепита. «Для нас это в первую очередь стартап и возможность протестировать рынок на готовность к появлению новой концепции. Мы ищем новые пути развития, возможность диверсифицировать портфель брендов «Росинтера», – говорит он. – Life Bowl – это комфортная еда, не ЗОЖ в чистом виде, но качественно иная альтернатива фастфуду».

Председатель совета директоров «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко в декабре 2018 г. рассказывал «Ведомостям», что мода на здоровый образ жизни и здоровое питание начала сильно влиять на ресторанный бизнес и его компания собирается попробовать себя в сегменте здоровой еды.

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