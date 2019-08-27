Владелец «Пятерочек» решил делать сам кассы самообслуживания

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В 11 московских «Пятерочках» уже тестируются 67 касс самообслуживания Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group занялся производством касс самообслуживания, рассказал «Ведомостям» его представитель. Компания сама разработала как устройства, так и программное обеспечение. Аппараты оснащены мультитач-экраном, 2D-сканером для распознавания штрихкодов, стереодинамиками, микрофоном для звуковых приложений и голосовых сервисов, 3D-камерой и проч. Купюроприемника нет, говорит представитель ритейлера. Интерфейс сделан на основе дизайна похожих устройств в сетях фастфуда – X5 считает, что к нему потребитель уже привык.

В 11 московских магазинах у дома «Пятерочка» уже тестируются 67 касс собственной разработки. После 30 сентября X5 решит, как дорабатывать аппараты и как их внедрять. Планируется, что они будут во всех сетях Х5, говорит представитель ритейлера.