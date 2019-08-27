Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: Х5 взяла кассу

Владелец «Пятерочек» решил делать сам кассы самообслуживания

Так запуск нового сервиса во всех сетях Х5 обойдется дешевле

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group занялся производством касс самообслуживания, рассказал «Ведомостям» его представитель. Компания сама разработала как устройства, так и программное обеспечение. Аппараты оснащены мультитач-экраном, 2D-сканером для распознавания штрихкодов, стереодинамиками, микрофоном для звуковых приложений и голосовых сервисов, 3D-камерой и проч. Купюроприемника нет, говорит представитель ритейлера. Интерфейс сделан на основе дизайна похожих устройств в сетях фастфуда – X5 считает, что к нему потребитель уже привык.

В 11 московских магазинах у дома «Пятерочка» уже тестируются 67 касс собственной разработки. После 30 сентября X5 решит, как дорабатывать аппараты и как их внедрять. Планируется, что они будут во всех сетях Х5, говорит представитель ритейлера.

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