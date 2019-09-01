Минобороны продолжит разрабатывать скоростной вертолет

Пока в этой сфере Россия сильно отстает от США

Статья опубликована в № 4889 от 02.09.2019 под заголовком: Минобороны полетает с ветерком

Демонстратор был создан на базе вертолета Ми-24, который подтвердил возможность создания такого аппарата wikipedia

«В планах Минобороны есть разработка скоростного вертолета. В рамках открытой научно-исследовательской работы (НИР) был создан демонстратор на базе вертолета Ми-24, который подтвердил возможность создания такого аппарата. Подобная машина нужна, ее актуальность никто не подвергает сомнению. О стоимости говорить пока рано», – рассказал в интервью «Ведомостям» курирующий ВПК вице-премьер Юрий Борисов.

Госкомпания «Вертолеты России» в конце 2018 г. завершила НИР по заданию Минобороны по перспективному скоростному вертолету, рассказывал гендиректор холдинга Андрей Богинский. Минобороны предстоит решать, стоит ли разрабатывать скоростной вертолет и разворачивать его производство: выбор будет зависеть от реализуемости проекта и возможности начала производства в перспективе 7–10 лет, говорил Богинский.

Перспективный вертолет будет иметь скорость ближе к 500 км/ч, рассказал Борисов. Нынешние боевые вертолеты летают со скоростью 280 км/ч.

Минобороны и «Вертолеты России» ведут работу по формулировке техзадания, от него будут зависеть и сроки разработки, и цена, говорит топ-менеджер предприятия ОПК. Разработки скоростных вертолетов ведут и иностранные производители. Компания Sikorsky в 2015 г. начала летные испытания разведывательного вертолета S-97 Raider, его максимальная скорость составляет 407 км/ч. Airbus Helicopters разработала экспериментальный гибридный вертолет Eurocopter X3, который в 2013 г. поставил рекорд скорости в горизонтальном полете – 472 км/ч. Но о планах его серийного производства не сообщалось. Зато Airbus Helicopters примерно в 2030 г. хочет начать производство скоростных пассажирских вертолетов Racer, его концепт был представлен на авиасалоне «Ле-Бурже» в 2017 г. Крейсерская скорость Racer составит 400 км/ч.

Перспективный скоростной вертолет едва ли будет привлекателен для гражданских заказчиков из-за более высокой стоимости и расходов на эксплуатацию, говорил Богинский.

«Перспективы применения скоростных вертолетов на поле боя пока представляются сомнительными – ударные самолеты, в том числе турбовинтовые, имеют большую скорость и обладают большей огневой мощью», – скептичен главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Что же касается транспортных задач, то уже существующие американские конвертопланы типа Osprey имеют большую скорость, чем перспективные скоростные вертолеты, добавляет эксперт.

Bell V-22 Osprey – единственный серийно выпускаемый конвертоплан в мире, поставляется в вооруженные силы США с 2007 г. Способен везти 5,5 т груза в кабине или 24 десантника. Скорость в самолетном режиме – свыше 500 км/ч.