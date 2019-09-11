РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

Появление регулярных рейсов с использованием «Ласточек» не приведет к отмене других поездов на этом маршруте Андрей Гордеев / Ведомости

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.

Массово использовать «Ласточки» на этом маршруте РЖД начала летом 2019 г., но поезда ставились, как правило, только в праздничные и выходные дни, заметил представитель РЖД.

Появление регулярного сообщения с использованием «Ласточек» не приведет к отмене других поездов, продолжает представитель РЖД: «Ласточки» нужны для удовлетворения растущего спроса. «Сапсаны», на которые приходится более половины пассажиропотока на маршруте Москва – Санкт-Петербург, как правило, заполнены на 100%, а поставки новых ожидаются с сентября 2022 г. (завершатся в июле 2023 г.), напоминает представитель РЖД.

Сейчас у РЖД 16 «Сапсанов», они курсируют между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом – до 30 поездок в сутки. В 2018 г. с их помощью было перевезено 5,5 млн человек, главным образом по маршруту Москва – Санкт-Петербург. В июне 2019 г. РЖД заключила с Siemens и «Уральскими локомотивами» (СП немецкого концерна и группы «Синара») контракт на поставку дополнительных 13 10-вагонных поездов «Сапсан».

Билет в «Ласточку» будет дешевле, но время в пути займет почти семь часов против четырех у «Сапсанов». Причина – в большем количестве промежуточных станций. Но в этом есть и плюсы для пассажиров, которые отправляются с этих промежуточных станций или направляются туда, замечает представитель РЖД.

Прогнозируемого в 2020 г. спроса будет достаточно для того, чтобы обеспечить заполняемость поездов (пять вагонов, более 330 мест) на уровне, необходимом для окупаемости рейса, стандартно это около 70%, знает представитель РЖД. Получается, при такой загрузке за год можно будет перевезти около 170 000 пассажиров.