РЖД собирается закупать двухэтажные вагоны для «Ласточек»

Потенциально завод может производить до 200 вагонов электропоездов в год Екатерина Кузьмина / Ведомости

РЖД и «Уральские локомотивы» (паритетное СП Siemens и группы «Синара») подписали соглашение о расширении парка скоростных пассажирских поездов «за счет инновационных электропоездов нового поколения, имеющих двухуровневую компоновку», сообщили компании. Предполагается, что двухэтажные вагоны будут выпускаться в России и поставляться по контракту жизненного цикла.

Нынешним контрактом РЖД с «Уральскими локомотивами» предусмотрены поставки 1200 вагонов для скоростных одноэтажных поездов «Ласточка». Уже поставлено более 600, выпущеных в Германии и России. Дополнительные вагоны в этот контракт не войдут – предполагается подписание нового, уточняет представитель РЖД. Он будет заключен после оценки всех затрат и технических требований к вагонам, а также определения необходимого количества поездов, поясняет он.

Сейчас в парке холдинга РЖД более 200 скоростных и высокоскоростных поездов. Помимо 177 поездов «Ласточка» (с разным количеством вагонов) в этом списке четыре скоростных поезда «Аллегро» (семь вагонов в каждом), семь скоростных «Стрижей» (по 20 вагонов) и 16 высокоскоростных «Сапсанов» (по 10 вагонов), приводит данные представитель РЖД.

О готовности локализовать в России двухэтажные «Ласточки» в декабрьском интервью «Ведомостям» говорил президент Siemens в России, Белоруссии и Центральной Азии Александр Либеров. Среди других возможных вариантов новой техники для холдинга РЖД – электропоезда со спальными вагонами на базе «Ласточки», локализация и поставка новых «Сапсанов», которые до этого импортировались в Россию, пояснял он.

Локализация новых двухэтажных вагонов в случае подписания контракта составит не менее 80%, говорится в сообщении РЖД. Локализация одноэтажных «Ласточек», выпускаемых в России, превышает 80%. За рубежом, например, закупаются алюминиевый профиль для сварки кузовов и элементы тормозного оборудования, перечислял Либеров.

«На предприятии успешно внедрены необходимые технологии для выпуска скоростных электропоездов: сформирована сильнейшая конструкторская школа, отлажено производство кузовов из алюминиевого профиля, используются современные технологии окраски, рамы тележек и колесные пары выпускаются на роботизированных комплексах, – приводятся в сообщении «Уральских локомотивов» слова гендиректора предприятия Олега Спаи. – Предприятие готово к реализации инвестиционных проектов по расширению модельного ряда и организации серийного выпуска новых электропоездов».

Потенциально завод может производить до 200 вагонов электропоездов в год, передал «Ведомостям» первый заместитель гендиректора по технической политике «Уральских локомотивов» Виталий Брексон. Инвестиции в новый проект будут зависеть от выбранных технических характеристик поезда и размера договора поставок, говорит он: «По предварительной оценке, потребуется расширение производственной площадки предприятия, парка оборудования, а также планируются инвестиции в инжиниринг».

Стоимость двухэтажных вагонов при одинаковой длине будет выше примерно на 60–80% в зависимости от размера контракта, полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Учитывая, что при разработке двухэтажных «Ласточек» будет использовать уже локализованный одноэтажных вариант, инвестиции в проект могут составить около 1 млрд руб., а 80%-ный уровень локализации будет достигнут практически сразу после начала серийных поставок», – считает он.

У холдинга РЖД уже есть двухэтажные вагоны – почти 390, поставленных «Трансмашхолдингом» (ТМХ) в 2013–2019 гг. Их конструкция позволяет следовать со скоростью до 160 км/ч (скоростное движение), говорит представитель РЖД. Сейчас эти вагоны эксплуатируются в составе 12 поездов (в том числе скоростных) по девяти маршрутам. В феврале 2019 г. «Трансмашхолдингом» заключен семилетний контракт на поставку 3730 вагонов для Федеральной пассажирской компании – среди них будут и двухэтажныхе вагоны новой серии, говорит представитель ТМХ.

С 2017 г. скоростные двухэтажные поезда использует и «Аэроэкспресс» – их у компании 11. Они были выпущены швейцарской компанией Stadler и способны развивать скорость до 160 км/ч. Поезда курсируют по маршрутам Киевский вокзал – аэропорт «Внуково» и Павелецкий вокзал – аэропорт «Домодедово». За полтора года эксплуатации двухэтажные поезда «хорошо себя зарекомендовали как с технической точки зрения, так и с точки зрения создания нового уровня комфорта для пассажиров», говорит представитель «Аэроэкспресса». По его словам, текущего количества поездов достаточно для обслуживания пассажиров компании.

Двухэтажные скоростные поезда экономически оправданы на маршрутах с большим пассажиропотоком и интенсивным графиком движения, когда уже исчерпаны резервы за счет увеличения числа вагонов поездов, комментирует член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков. Это, прежде всего, сообщение между Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами, а также отдельные участки в Сибири и на Юге страны, поясняет он. Общую потребность в двухэтажных вагонах для скоростных междугородних перевозок в России Янков оценивает в 200-300 единиц, а с учетом пригородного сообщения — 1500-2000 шт.

Крупнейший в России оператор электричек – Центральная пассажирская пригородная компания (ЦППК) – использует только одноэтажные поезда. Покупать двухэтажные вагоны компания не планирует, говорил в интервью «Ведомостям» гендиректор ЦППК Максим Дьяконов: «Много технических вопросов, связанных с вместимостью, быстрым входом и выходом пассажиров». Эту проблему можно решить за счет вагонов с большим количеством дверей, советует Янков.