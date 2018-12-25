Экономический блок правительства не видит смысла в ВСМ до Казани

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ВСМ до Казани может так и остаться проектом Максим Стулов / Ведомости

Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань все активнее критикуется финансово-экономическим блоком правительства. «РЖД и Минтранс преподносят его как некий новаторский, инновационный продукт. Действительно, так и есть. Вопрос – будет ли здесь экономика», – заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов (цитаты по агентствам «Интерфакс», ТАСС). И сам же ответил на этот вопрос: «Экономический смысл практически отсутствует – эти инвестиции не отобьются». Не частные инвесторы, а государство должно вложить очень много ресурсов, хотя вполне вероятно, что больший социально-экономический эффект может принести строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург, говорил в середине декабря министр экономического развития Максим Орешкин.

Пока решение о строительстве ВСМ, как и решение об отказе от проекта, не принято, говорит участник правительственных совещаний и подтверждают несколько чиновников. Решения ждут от президента, знает один них.