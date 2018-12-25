Экономический блок правительства не видит смысла в ВСМ до Казани
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань все активнее критикуется финансово-экономическим блоком правительства. «РЖД и Минтранс преподносят его как некий новаторский, инновационный продукт. Действительно, так и есть. Вопрос – будет ли здесь экономика», – заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов (цитаты по агентствам «Интерфакс», ТАСС). И сам же ответил на этот вопрос: «Экономический смысл практически отсутствует – эти инвестиции не отобьются». Не частные инвесторы, а государство должно вложить очень много ресурсов, хотя вполне вероятно, что больший социально-экономический эффект может принести строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург, говорил в середине декабря министр экономического развития Максим Орешкин.
Пока решение о строительстве ВСМ, как и решение об отказе от проекта, не принято, говорит участник правительственных совещаний и подтверждают несколько чиновников. Решения ждут от президента, знает один них.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}