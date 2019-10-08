Финская Fortum снова пытается стать контролирующим акционером немецкой Uniper
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Во вторник финская Fortum заключила соглашение с инвестиционными фондами Elliott и Knight Vinke о покупке около 20,5% немецкой Uniper за 2,3 млрд евро, после чего ее доля в холдинге вырастет с 49,99 до 70,5%, а общие инвестиции в Uniper составят примерно 6,2 млрд евро. Сделка будет финансироваться за счет собственных средств Fortum и привлеченных кредитов от Barclays Bank PLC, сообщила компания.
Fortum планирует закрыть сделку до конца I квартала 2020 г. Но для этого ей нужно получить разрешения регуляторов России и США. Разрешение Европейской комиссии компания получила в 2018 г. Ходатайство о сделке поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и рассматривается, сказал представитель ФАС, но не стал раскрывать подробности.
В 2017 г. Fortum купила почти половину Uniper у E.On. Сама Uniper была против приобретения компании финским концерном: наблюдательный совет и правление компании приняли совместное заявление, в котором признали предложение Fortum о выкупе акций невыгодным для акционеров.
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