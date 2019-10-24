Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Люксовая косметика на районе

Косметический ритейлер «Золотое яблоко» откроет магазины под новым брендом

Сеть под названием Applebox разместится в зданиях реконструированных московских кинотеатров

Первый магазин нового формата «Золотое яблоко» откроет в кинотеатре «Ангара» неподалеку от метро «Варшавская». Об этом рассказали «Ведомостям» два поставщика косметической продукции для ритейлера и два человека, компании которых арендуют площади в «Ангаре». Магазин будет называться Applebox, говорят собеседники «Ведомостей».

«Ангара» в тестовом режиме открыта после реконструкции с 21 октября. Она принадлежит девелоперу ADG Group. Эта компания в 2014 г. купила на аукционе у правительства Москвы 39 старых советских кинотеатров. После реконструкции на их месте откроются районные торговые центры с кинотеатрами корейской CJ CGV, магазинами цифровой техники m_mobile, которые развивает «М.видео», супермаркетами «Лента», пунктами выдачи заказов и др. Инвестиции в проект – 57 млрд руб.

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