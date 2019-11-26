Китайскому автоконцерну Haval разрешат заключить инвестконтракт на прежних условиях
Минпромторг готовит поправки в закон «О промышленной политике». Они позволят заключить специальные инвестиционные контракты (СПИК) на прежних условиях, в августе были утверждены условия нового контракта так называемого СПИК 2.0. Но это смогут сделать лишь те, кто успел согласовать заявку на межведомственной комиссии (МВК), следует из уведомления, размещенного Минпромторгом на сайте regulation.gov.ru. Изменения будут внесены для исполнения решений, принятых по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева 21 ноября 2019 г. Это делается «во избежание возникновения негативных последствий для инвесторов и в целях защиты законных ожиданий инвесторов при прохождении этапов заключения СПИК», говорится в уведомлении.
1 августа стало известно, что межведомственная комиссия по заключению СПИК одобрила проект китайского автоконцерна Great Wall. Он предполагает развитие уже построенного автозавода по выпуску автомобилей Haval в Тульской области, инвестиции в него уже составили $500 млн. Компания намерена вложить более 42 млрд руб. в создание производства автомобилей в suv-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления автомобилем, пояснял Минпромторг. Но контракт (его планировалось заключить с российской «дочкой» автоконцерна – «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус») так и не был подписан. Все остальные крупные российские автопроизводители успели заключить СПИК на прежних условиях. Крупнейший по заявленным инвестициям контракт (70 млрд руб.) был подписан с «АвтоВАЗом» с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.