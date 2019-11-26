Китайскому автоконцерну Haval разрешат заключить инвестконтракт на прежних условиях

1 августа стало известно, что межведомственная комиссия по заключению СПИК одобрила проект китайского автоконцерна Great Wall. Он предполагает развитие уже построенного автозавода по выпуску автомобилей Haval в Тульской области, инвестиции в него уже составили $500 млн. Компания намерена вложить более 42 млрд руб. в создание производства автомобилей в suv-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления автомобилем, пояснял Минпромторг. Но контракт (его планировалось заключить с российской «дочкой» автоконцерна – «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус») так и не был подписан. Все остальные крупные российские автопроизводители успели заключить СПИК на прежних условиях. Крупнейший по заявленным инвестициям контракт (70 млрд руб.) был подписан с «АвтоВАЗом» с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.